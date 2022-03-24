Луиза Фернанда W и Пайп Буэно ожидают второго ребенка

Луиза Фернанда У и Пайп Буэно - одна из самых узнаваемых пар в национальном шоу, поэтому рождение их сына Максимо Хиральдо Катаньо стало одной из самых обсуждаемых тем среди их последователей еще до того, как самый молодой прибыл в мир, чуть больше года назад.

И хотя знаменитости смогли немного насладиться этой сценой, будучи родителями, говорят, что их второй ребенок уже будет в пути.

Версия нового ребенка в семье Хиральдо Катаньо начала набирать силу среди любопытных после того, как развлекательная программа «Я знаю все», опубликованной в Instagram в части интервью, которое они дали с ней недавно, в котором она, кажется, не очень комфортно относится к животу и пытается его скрыть с камер.

«Обратите внимание на меня, Колумбия! Судя по всему, есть известная беременная женщина: Луиза Фернанда W ожидала бы своего второго ребенка художницы Пайп Буэно», - сообщили СМИ.

Реакция была немедленной, так как новость застала многих врасплох, учитывая, что совсем недавно влиятельный человек из Антиокии опроверг подобные слухи, утверждая, что теперь у нее есть несколько лишних килограммов, и это стало заметно в ее фигуре.

Версия, представленная «Я знаю все», принимает большую силу, учитывая, что для Луизы Фернанды W важно занять некоторое время, чтобы ассимилировать этот тип новостей, прежде чем обнародовать их, как она неоднократно повторяла.

«Я не понимаю, почему есть люди, которые не позволяют беременной женщине жить своим тихим процессом, то есть есть беременные женщины, которые не скрывают свою беременность, но которые просто хотят убедиться, что их процесс в первые месяцы в порядке, что их ребенок приходит в идеальном состоянии, чтобы иметь возможность сообщать новости... то, что они не сообщают об этом раньше, не означает, что скрывают беременность», - сказал он.

Как объяснила Луиза Фернанда W в своих социальных сетях, все является результатом 10 лет, прошедших с тех пор, как ей впервые сделали операцию на груди, и хотя ей пришлось вносить изменения раньше, пандемия помешала ей провести этот процесс.

Но дело было не только в смене протеза, потому что, как она сама выявила в то время, она воспользовалась возможностью увеличить размер силиконов.