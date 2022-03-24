«Закон и разум на их стороне»: Фокс выступил в защиту INE и поддержал Лоренцо Кордову

Бывший президент Мексики Висенте Фокс Кесада рассказал о столкновениях между Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (AMLO) с Национальным избирательным институтом (НИС) в связи с процессом аннулирования мандатов, который состоится 10 апреля. Таким образом, 79-летний политик использовал свой официальный аккаунт в Twitter, чтобы защитить избирательный орган, который организует гражданские консультации, и поддержать своего председательствующего советника Лоренцо Кордову Вианелло.

«Давайте все будем защищать НИС. Закон и разум на вашей стороне! Обманщик и насильник мы все знаем, кто он: Лопес, со всей его лирикой», - написал бывший президент. Его комментарий сопровождался клипом разговора, который Кордова Вианелло провела с журналистом Ж. Хоакином Лопесом Доригой, в котором он охарактеризовал как «обманывающих» всех актеров, которые продвигали отмену мандата, несмотря на запрет на выборы. «Если ловушки продолжатся, единственное, что будет спровоцировано, это то, что граждан держат подальше от избирательных участков», - сказал президент.

Висенте Фокс Кесада призвал поддержать НИС (Фото: Twitter/ @VicenteFozQue)

Несмотря на то, что период закрытия выборов был установлен с 4 февраля до дня консультаций с гражданами, различные руководители штатов и члены Национального движения за возрождение Морена (Movimiento Regeneración Nacional), политической фракции, основанной Табаскеньо в 2011 году, находятся в поле зрения НСИ, потому что они возглавляли или проводили пропагандистские действия правительства в целях демократического участия, поскольку они распространяли информацию о действиях и достижениях Лопеса Обрадора через социальные сети или на публичных мероприятиях.

«(Мошенники) — это все те государственные субъекты, которые имеют запреты в законе и которые нарушают закон. Это все те, кто устанавливает правила, а сегодня они им не нравятся и смеются над ними. Все те, у кого нет демократических обязательств, снова и снова получали меры предосторожности, были одобрены Избирательным трибуналом и разрушают демократическую ткань», - заявила Лоренцо Кордова.

Висенте Фокс Кесада выступил в AMLO после инаугурации AIFA (Фото: Twitter/ @VicenteFoxQue)

В этой связи во второй половине дня 23 марта та же комиссия НИС выделила три часа Лопесу Обрадору, а также генеральному координатору по социальным коммуникациям и пресс-секретарю президента Хесусу Рамиресу Куэвасу для выполнения «действий, процедур и шагов, необходимых для удалить аудиофайлы, аудиовизуальные и стенографические версии конференции», которая состоялась в прошлый понедельник, 21 марта, на Международный аэропорт Фелипе Анхелес (AIFA) во время своего открытия, ситуация, которую Фокс назвал «образцовым наказанием».

Следует отметить, что Комиссия по жалобам указала, что недавно принятый Конгрессом Союза указ о переосмыслении концепции правительственной пропаганды не применим к текущему процессу аннулирования мандата, поскольку он вступит в силу только для избирательных процессов, еще не начались.

Fox Quesada также использовал свой официальный аккаунт в Twitter, чтобы отправить сообщение главе правительства Мехико (CDMX) Клаудии Шейнбаум Пардо, которая была в поле зрения INE за публикацию постов в поддержку AMLO в социальных сетях. «Шейнбаум, ты заядлый серийный насильник. Соблюдайте закон, который одобрили ваши друзья», - написал бывший президент после того, как местный президент отметил, что институт, возглавляемый Кордовой Вианелло, имеет «личный брендинг» со стороны INE и оппозиции, которая подала на него жалобы.

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