Kishida изучает новые санкции против Пхеньяна после последнего запуска ракеты

Токио, 24 марта Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил сегодня, что будет добиваться сотрудничества со стороны G7 в осуждении запуска новой МБР Северной Кореей, а также повышения введения новых санкций в отношении Пхеньяна. По прибытии в Брюссель для участия в саммите «большой семерки» в четверг японский лидер заявил, что последнее испытание вооружений Северной Кореи является «безрассудным» и «неприемлемым», выступая перед японскими СМИ. Сегодня Северная Корея запустила так называемую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая упала в 150 километрах от побережья Хоккайдо, к северу от Японского архипелага, и в воды японской исключительной экономической зоны. Это первое испытание такого рода почти за пять лет, проведенное Пхеньяном, и поскольку это МБР, он нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, как отметил Кисида. «Отныне мы будем принимать меры, включая санкции, в сотрудничестве с США и Южной Кореей», - заявил Кисида, который также выразил намерение «стремиться к тесному сотрудничеству» с G7 в ответ на новое северокорейское испытание. Он также предупредил, что северокорейские ракетные технологии «все больше совершенствуются и развиваются», подчеркнув необходимость «мер по защите японского народа». Кисида прибыл в Брюссель в четверг для участия в саммите членов G7, который проходил в бельгийской столице по войне в Украине, воспользовавшись присутствием большинства из них на встрече лидеров НАТО. Ракета, запущенная в четверг, преодолела расстояние 1100 километров и достигла максимальной высоты более 6000 км, согласно данным, зарегистрированным Министерством обороны Японии, которые показывают гораздо более высокую высоту снаряда, чем последний запуск МБР Пхеньяном в 2017 году. Это эссе знаменует собой окончание введенного режимом моратория на запуски МБР с целью сближения позиций в преддверии первого саммита, проведенного в 2018 году лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Северокорейский режим разработал на однопартийном съезде 2021 года пятилетний план модернизации вооружений, который стоит за нынешним массивом испытаний оружия (12 с начала года, рекордное число). ШЕФ аг-йк/Зад/Большой