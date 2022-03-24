Карла Тарасона принимает публичные извинения Изабель Асеведо: «Ошибаться — это человек»

Хотя Изабель Асеведо и Кристиан Домингес прекратили романтические отношения почти на три года, Карла Тарасона не потратила время на то, чтобы продолжать нападать на популярную «Чабелиту» за то, что она якобы вступила в ее отношения с кумбиамберо.

Однако это противостояние закончилось сегодня, когда танцовщица использовала камеры Amor y Fuego, чтобы обратиться к телеведущей и извиниться, если она когда-либо заставила себя чувствовать.

Слова Изабель Асеведо услышала сама Карла Тарасона, которая согласилась ответить на призыв журнала ответить в прямом эфире на публичные извинения, посылаемые ей ее «врагом» номер один в течение нескольких лет.

Не допрашивая ее или продолжая нападать на нее, радиоведущий принял извинения в хорошем смысле и решил простить «Чабелиту», отметив, что она покончила с враждой, которую они испытывали в течение нескольких лет.

« Ошибаться — это человек, мы все совершали ошибки в какой-то момент своей жизни. Теперь у меня сформировалась семья, замечательный муж, который всегда поддерживает меня, моих детей... Я тоже собираюсь покончить со всем этим. Скажите Изабель, что публичные извинения принимаются », - сказал он.

В другое время Карла Тарасона раскрыла реальные причины, по которым она расстроилась из-за Изабель Асеведо, заявив, что тема неверности беспокоит ее больше всего, а то, как все происходило в то время.

«Я хочу, чтобы вы что-то поняли... может быть, все это время это была не тема «она забрала меня или не забрала меня»; что всегда причиняло мне боль, так это то, как все происходило, я не вел себя с ней плохо... Я всегда говорил: «Почему она не говорит правду». Думаю, что, в конце концов, сегодня все более чем ясно. Я искренне надеюсь, что мы все счастливы в той жизни, которая есть у каждого», - добавил он.

ИЗАБЕЛЬ АСЕВЕДО ТАКЖЕ ИЗВИНИЛАСЬ ПЕРЕД МАТЕРЬЮ

Изабель Асеведо появилась в шоу Amor y Fuego, чтобы рассказать подробности своих романтических отношений с Кристианом Домингесом в течение нескольких лет. По словам танцовщицы, она сожалеет, что была с кумбиамберо, потому что ее мать предупредила ее, что произойдет, если она согласится быть с ним.

Она не могла не сломаться, комментируя эту тему, потому что помнила, что мать была с ней в хорошие и плохие времена, поэтому она также извинилась перед ней, особенно за то, что не слушала ее в то время.

« К сожалению, я не слушал маму, мама много раз предупреждала меня, они не принимали его в мой дом, в то время я был очень взволнован, влюбился, и я просто слушал все, что он мне говорил », - добавил он.

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