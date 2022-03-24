Правосудие препятствует отъезду Фухимори из Перу на 18 месяцев

Лима, 24 марта перуанский судья Милуска Кано назначил в четверг меру пресечения, не позволяющую бывшему президенту Альберто Фухимори, который должен был быть освобожден из тюрьмы благодаря помилованию, покинуть страну на 18 месяцев, чтобы присутствовать на повестке по делу Пативилки, массовому убийству 6 человек совершенное в 1992 году. Мера, принятая мировым судьей на слушании по просьбе прокуратуры, также включает обязательство не покидать Лиму, поскольку Конституционный суд восстановил гуманитарное помилование, предоставленное в 2017 году бывшему губернатору (1990-2000 годы). Кано заявил, что эти меры могут быть продлены с учетом сложности дела Пативилки, в котором прокуратура просит Фухимори о 25 годах тюремного заключения, тот же срок, который он в настоящее время отбывает за два других массовых убийства, в качестве посредника (с контролем над фактом) похищения, пыток и убийство шести человек в муниципалитете Пативилка тайной военной группой «Колина». Защита Фухимори ранее согласилась с ходатайством прокурора, хотя и отклонила аргумент о процессуальной опасности, а его старшая дочь Кейко Фухимори заверила, что ее отец будет присутствовать на каждой повестке, указанной магистратами, поскольку он не намерен покидать страну. Судья Кано из четвертой национальной уголовной палаты Высшего специализированного суда уточнил, что Фухимори, 83 года, должен сообщить в день своего освобождения о своем местожительстве в Лиме и что обязательство оперативно присутствовать на всех повестках судебного органа будет выполнено, если только состояние его здоровья не будет предотвратите это. БОЛЬНОЙ БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ Судья также рассмотрит вопрос о помещении бывшего президента в медицинский центр, сказал Кано, учитывая, что Фухимори страдает фибрилляцией желудочков и другими респираторными недугами в медицинском заключении, подтверждающем его помилование. «Суд должен не только обеспечить эффективную защиту прав в отношении жертв, он должен также учитывать (также) состояние здоровья (подсудимого) Альберто Фухимори», - сказал Кано, отметив, что со стороны обвинения не было никаких возражений против документирования его ухудшающегося состояния здоровья. Магистрат также попросила уведомить стороны о ее решении и предупредила, что в случае нарушения со стороны подсудимого она приступит к изменению явки с ограничениями, связанными с предварительным содержанием под стражей для Фухимори. Расследование по делу Pativilca началось в 2012 году, но Фухимори не был включен в число ответчиков до июня 2017 года, когда Верховный суд Чили согласился добавить эту резню к экстрадиции, которую он предоставил перуанскому правосудию десять лет назад. ЕЩЕ ОДНА РЕЗНЯ НА ХОЛМЕ В связи с этим делом прокуратура требует 25 лет тюремного заключения против бывшего президента, который обвиняется в качестве автора медиации (со знанием дела) в похищении, пытках и убийстве шести мужчин в возрасте от 17 до 38 лет в муниципалитете Пативилка, в 183 км к северу от Лимы, где были обнаружены тела со следами насилия и огнестрельного оружия в голову. Преступления были совершены группой «Колина», той же группой, которая совершила массовые убийства в Барриос-Альтос (1991) и Ла-Кантута (1992), где погибло 25 человек и за которую Фухимори уже был приговорен в 2009 году к 25 годам лишения свободы. Наказание по делам Барриос Альтос и Ла Кантута, однако, было освобождено дважды, в последний раз на прошлой неделе, когда Конституционный суд обжаловал решение Верховного суда об отмене в 2018 году помилования, предоставленного Фухимори 24 декабря 2017 года тогдашним президентом Педро Пабло Кучински (2016-2018). Это помилование расследуется судами, поскольку прокуратура считает, что оно явилось результатом переговоров между Кучиньским и младшим сыном Фухимори, Кенджи, который в то время был конгрессменом, о том, чтобы законодатели Фухимористов проголосовали против просьбы об отстранении тогдашнего президента. ШЕФ ммр/ч