Хуан Пабло Медина впервые позировал со своим протезом: «Я переучиваюсь»

Спустя 8 месяцев после того, как ему ампутировали одну из ног из-за осложнений со здоровьем в результате сердечного приступа, Хуан Пабло Медина впервые позировал со своим протезом. Актер руководил процессом выздоровления и поблагодарил его за безоговорочную поддержку, которую он получил от своих близких.

Это было в середине 2021 года, когда шоу-бизнес потряс, узнав о состоянии здоровья выдающегося актера, который преуспел в национальной индустрии в таких проектах, как Soy tu fan, La casa de las flores, dad wanted, Guadalupe Reyes, Клуб идеалистов, Любовь моей любви, Тридцать, одиночные и фантастические, среди многих других.

С тех пор как переводчик, так и его родственники остались в стороне, и только некоторые детали, такие как ампутация конечности из-за тромбоза, превзошли. После нескольких месяцев выздоровления Медина дала интервью для журнала GQ, где открыла сердце, чтобы рассказать о своем опыте выздоровления.

Обложка журнала GQ Mexico, снятая актером в своем аккаунте в Instagram. (Скриншот: Хуан: Пабло Медина/Instagram)

Для начала Хуан Пабло Медина поделился, что его реабилитация началась с тех пор, как он принял трудное решение потерять ногу, чтобы спасти свою жизнь, потому что, как только он уведомил медицинский персонал, он связался с психиатром, который помог ему справиться с ситуацией, и это было бы благодаря переговорам что он утверждал, что он смог принять ампутацию с другой точки зрения.

«Мы начали говорить о решении еще до того, как было сделано медицинское вмешательство, и это все изменило. Это нужно понимать и что вас поддерживают специалисты. Это ужасно, но я могу рассчитывать на эту помощь. Я никогда в жизни не принимал терапию, и теперь я полон решимости не отказываться от нее впустую», - сказал он для этой среды.

После хирургического вмешательства у Медины развилась бессонница, которая постепенно рассеивалась с покойной медицинской помощью. Следующим шагом было найти протез, подходящий для его нужд, и для этого ему помогли его девушка Паулина Давила и его коммуникационный агент. Ситуация вызвала у него беспокойство, потому что он не знал, какой будет его жизнь с этим новым инструментом поддержки.

Несколько дней назад она поделилась со своими друзьями и коллегами во время свадьбы Маримар Веги. (Фото: инстаграм/ @matimarvega)

«Когда мне сказали, что мне ампутируют, первое, что пришло в голову, это то, что моя жизнь закончилась. Вот тогда вы задаетесь вопросом, что вы собираетесь делать и какими будут изменения. Чего я хотел, так это просто жить и оттуда я начал думать позитивно», - сказал он.

Наконец, актер признался, что процесс адаптации и реабилитации идет медленнее, чем он ожидал, но он уверен, что с самоотдачей и терпением сможет возобновить свои личные и профессиональные планы. Он также признал, что за последние несколько месяцев он прошел через взлеты и падения, но благодаря поддержке своих близких и человека, который прошел через аналогичную ситуацию, добился прогресса.

«На данный момент мое восстановление проходит очень хорошо. Я думал, что в чинге я буду ходить с протезом, но я этого не делаю. Я переучиваюсь», - добавил он.

Актер позировал с некоторыми из своих ближайших друзей (Фото: временные истории Instagram/@paulinada_)

Хуан Пабло Медина пригласил своих подписчиков в Instagram прочитать его жизненный опыт в посте, в котором он занялся обложкой, сделанной для журнал. На снимке, сделанном Рамом Мартинесом, он лежит на траве со своим питомцем и носит протез. Больше всего выделялась его яркая улыбка.

«Рад поделиться этим эпизодом с вами в своей жизни. Я очень благодарен всем вам за вашу поддержку и хорошее настроение, здесь я расскажу вам немного о том, что это был за процесс, с этого момента мы идем со всем ясно, что да!!» », - написал он.

Беззастенчиво поле для комментариев было заполнено лестью, посланиями привязанности и добрыми пожеланиями его скорейшего выздоровления. Среди реакций были Мария Леон, Андреа Легаррета, Сандра Эчеверрия, Камила Соди, Эйслинн Дербез, Эрик Элиас и другие.

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