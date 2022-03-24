Джон Рам и Серхио Гарсия начинают матч WGC с победы

Лос-Анджелес (США), 23 марта испанцы Джон Рам и Серхио Гарсия начали эту среду с победы на чемпионате мира по гольфу Dell Technologies Match Play, который продлится до воскресенья в Остине (Техас, США). Рам, номер один в мире, обыграл колумбийца Себастьяна Муньоса со счетом 4:2. Со своей стороны Гарсия победил американца Джейсона Кокрака со счетом 4 и 3. «Условия были непростыми. Было немного ветра, как порывы (...), но в целом я был довольно твердым», - сказал Гарсия в заявлениях, собранных на официальном сайте PGA Tour. Во второй день Рам встретится с американцем Кэмероном Янгом в четверг, а Гарсия встретится с американцем Колином Морикавой, вторым номером в мире. И Рам, и Гарсия пытаются завоевать первый титул испанского гольфиста в одном из четырех турниров, составляющих чемпионат мира WGC, чему он продолжает сопротивляться. Бискаян занял второе место в этом же турнире в 2017 году и третье место на чемпионате WGC в 2017 и 2020 годах. Мужчина из Кастельона коснулся триумфа на St Jude Invitational 2014, где он был вторым после североирландца Рори Макилроя и трижды третьим в чемпионате WGC в 2005, 2007 и 2013 годах. Всего в турнире участвуют 64 игрока, разделенных на 16 групп по четыре (Рам находится в группе 1 с американцами Патриком Ридом и Кэмероном Янгом и колумбийцем Себастьяном Муньосом, а Гарсия находится во второй группе с американцами Коллином Морикавой, Джейсоном Кокраком и скотом Робертом Макинтайром). Они играют против всех со среды по пятницу, имея полтора очка за победу в розыгрыше. Шестнадцать победителей из каждой группы выходят в плей-офф из 1/8 финала. Раунд 16 будет сыгран в субботу утром, а четвертый в тот же день во второй половине дня. Воскресенье начинается с полуфинала и заканчивается финалом и матчем за третье место. ШЕФ двп/мсп