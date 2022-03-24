Johnson объявит о поставке 6000 новых ракет в Украину

Лондон, 23 марта Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит в четверг о новом пакете военной и финансовой помощи для Украины во время саммитов НАТО и G7, который включает в себя отправку 6000 дополнительных ракет украинской армии. Джонсон сообщит, что с новыми 6000 ракет, включая противотанковые снаряды, Соединенное Королевство удваивает поставки этого оружия до более чем 10 000. На данный момент британские власти уже поставили украинской армии 4000 противотанковых вооружений, включая ракеты NLAW и Javelin, которые могут быть выпущены одним человеком с плеча и которые, по мнению аналитиков, вызвали хаос среди российских войск. Также предоставляются зенитные ракеты Starstreak, чтобы украинские войска могли отражать атаки российской авиации. Соединенное Королевство также выделит еще 25 миллионов фунтов стерлингов (30 миллионов евро) на финансовую поддержку украинских вооруженных сил в дополнение к 400 миллионам фунтов стерлингов (480 миллионов евро), уже выделенным на экономическую и гуманитарную помощь. Кроме того, «премьер» выделит 4,1 миллиона фунтов стерлингов (4,9 миллиона евро) глобальной службе Би-би-си в рамках усилий по борьбе с дезинформацией в России и Украине, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра на Даунинг-стрит. «(Президент России) Владимир Путин уже терпит неудачу в Украине. Но мы не можем стоять на месте, пока Россия превращает украинские города в пыль. Соединенное Королевство будет работать со своими союзниками над увеличением военной и экономической поддержки Украины, укрепляя ее оборону», — говорится в заявлении Джонсона. По мнению британского премьер-министра, международное сообщество «стоит перед выбором» между «сохранением пламени свободы и риском его сметения в Европе и мире».