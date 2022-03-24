Джонсон считает, что ссылки на ядерную угрозу «отвлекают внимание»

Брюссель, 24 марта, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что ссылки на применение ядерного оружия в контексте вторжения российских войск в Украину предназначены только для того, чтобы «отвлечь» от того, что действительно происходит в этой стране: безжалостная атака обычные средства против невинных людей, хотя и предупредил, что, если угроза станет реальностью, это будет «катастрофа». «Я думаю, что дискуссия о применении ядерного оружия призвана отвлечь внимание от того, что происходит на самом деле. На самом деле это жестокая атака обычных СМИ на невинных людей в Украине», — заявил Джонсон на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита НАТО в Брюсселе. «Вся дискуссия о ядерном оружии направлена на то, чтобы это было конфронтацией между Россией как ядерной державой и другими ядерными державами, но это не то, что происходит. То, что происходит, - это конфронтация между Россией и абсолютно невинными людьми на Украине», - сказал он. В любом случае он признал, что если бы такое нападение произошло, «оно было бы не только морально отвратительным, но и катастрофическим» и что союзники «с ужасом» рассматривают возможность применения оружия массового уничтожения. «Если (президент России Владимир) Путин займется чем-то подобным, последствия будут очень серьезными (...) Думаю, это было бы катастрофой для него и я думаю, что он это понимает», - сказал Джонсон. С другой стороны, он подчеркнул, что союзники по НАТО намерены помогать украинцам, которые «имеют право на вооружение для самообороны», подчеркнул британский премьер. Несмотря на призывы Украины в течение нескольких недель, предшествовавших созданию бесполетной зоны, Джонсон отметил, что это не рассматривается НАТО, поскольку это будет связано со сбитием российских самолетов, и уточнил, что цель состоит в том, чтобы предоставить Украине необходимое оборонительное вооружение. По словам премьер-министра Великобритании, отправить танки и самолеты, как того требует президент Украины Владимир Зеленский, не кажется легким делом. «Мы видим, что можно сделать (...) на данный момент кажется очень сложным. Мы видим оборудование, которое кажется наиболее жизнеспособным, ракеты, позволяющие украинцам защитить себя от воздушных бомбардировок», и противостоять российской артиллерии, сказал он. С другой стороны, Джонсон признал трудности, с которыми сталкиваются некоторые европейские страны, в частности Германия и Италия, при принятии определенных санкций за свою зависимость от российской нефти и газа, но высоко оценил шаги, которые они предпринимают, чтобы уйти от участия и «избежать шантажа со стороны Путина», и указал, что Соединенное Королевство окажет им поддержку. Он также хотел дать понять, что ни НАТО, ни G7 не против русских, а против Путина. Джонсон объявил о новом пакете военной и финансовой помощи для Украины, который включает отправку 6000 дополнительных ракет украинской армии. С новыми 6000 ракет, включая противотанковые снаряды, Соединенное Королевство удваивает поставки этого оружия до более чем 10 000. На данный момент британские власти уже поставили украинской армии 4000 противотанковых вооружений, включая ракеты NLAW и Javelin, которые могут быть выпущены одним человеком с плеча и которые, по мнению аналитиков, вызвали хаос среди российских войск. Также предоставляются зенитные ракеты Starstreak, чтобы украинские войска могли отражать атаки российской авиации. Соединенное Королевство также выделит еще 25 миллионов фунтов стерлингов (30 миллионов евро) на финансовую поддержку украинских вооруженных сил в дополнение к 400 миллионам фунтов стерлингов (480 миллионов евро), уже выделенным на экономическую и гуманитарную помощь. ШЕФ Кроме того, Джонсон сообщил, что Великобритания предоставит дополнительно 4,1 миллиона фунтов стерлингов (4,7 миллиона евро) Всемирной службе Би-би-си для борьбы с дезинформацией в России и Украине, а также новую финансовую и полицейскую поддержку для расследования военных преступлений МУС. ШЕФ мб/кошка/т.е