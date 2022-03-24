Изабель Асеведо отправляет нотариальное письмо Кристиану Домингесу и подтверждает, что она оказалась с ним из-за критики их отношений

Это все было ложью? Изабель Асеведо появилась в программе Magaly Tv: La firma, чтобы рассказать о реальных причинах окончания ее отношений с Кристиан Домингес. По словам кумбиамберо, они закончились потому, что танцовщица не хотела, чтобы я видела сына, который у нее был с Карлой Тарасоной.

Влиятельная личность отвергла обвинения аниматора из Америки Хой и отметила, что в итоге она оказалась с ним, потому что устала от постоянных нападок, которые получали его отношения, и что она уже начала ему не доверять.

« Я оказался с ним, потому что он меня утомил, мне надоело носить его рюкзак, я сказал ему, но он хочет возложить на меня ответственность за свои действия, которые как отец я должен предполагать, вместо этого он говорит, что все дело было в ребенке », - сказал он.

Изабель Асеведо также рассказала, что еще одной причиной прекращения ее отношений с кумбиамберо были постоянные нападки со стороны Карлы Тарасоны, поскольку каждый раз, когда она могла выходить на телевидение, она вступала в их отношения, и это не менялось с годами.

В другое время «Чабелита» призналась, что стала с подозрением относиться к Кристиану Домингесу, дойдя до его мобильного телефона, чтобы просмотреть разговоры, которые он вел через Instagram с некоторыми девушками. Она утверждала, что, хотя она не подтвердила неверность, она действительно заметила, что были определенные флирты с женщинами, которых она не знала.

« Я нашел несколько сообщений, я не знаю, кто эта девушка, но в Instagram я обнаружил, что она флиртовала . Затем один близкий мне человек сказал мне, что он флиртовал с человеком, который не является его партнером, чтобы действовать, кроме того, мать сына Кристиана также постоянно ссорилась», - добавил он.

Кроме того, танцовщица указала вместе со своим адвокатом, что они отправили телеведущей нотариальное письмо, чтобы исправить это, поскольку то, что она сказала по телевидению, не является истинными причинами ее расставания после трех лет романтических отношений.

НАЙДЕНЫ ЧАСЫ ПАМЕЛЫ ФРАНКО

Изабель Асеведо отметила, что в тот день, когда они связали Кристиана Домингеса с Памелой Франко, кумбиамберо осмелился показать, что они разлучены. Кроме того, через несколько дней он пошел забрать вещи, которые у него были в отделе кумбиамберо, и получил сюрприз.

«Он вышел, чтобы сказать, что покончил со мной, и я только что узнал по телевидению, не было взаимного согласия сказать, что мы закончили. Я закончил его, но он все равно должен был сказать мне», - сказал он.

«Моя одежда была в его доме, он хотел, чтобы я жила с ним, но мама сказала мне: «Ты не пойдешь, пока он не разведется». В тот день я пошла к ней домой, достала все свои вещи и нашла часы в ванной, это были ее часы (Памела Франко), потому что потом я увидела их в некоторых картинки», - добавил он.

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