Invasion of Ukraine LIVE: International Atomic Energy Agency warned of active fires near Chernobyl plant

Прошел первый месяц с начала нападений России на Украину без каких-либо доказательств регресса в заявлениях Владимира Путина.

Ожидается, что в четверг Соединенные Штаты, Европейский союз и их союзники по G7 и НАТО встретятся с намерением координировать новые санкции против Москвы.

По оценкам НАТО в среду, за четыре недели боевых действий в Украине погибло от 7 000 до 15 000 российских солдат. Тем временем российские власти ограничили доступ к новостной службе американской поисковой системы Google в России, считая, что в ней содержится ложная информация о «специальной военной операции», которую Кремль начал в Украине.

После первого месяца агрессии Кремля президент Владимир Зеленский призвал граждан всего мира выйти на улицы в знак протеста против вторжения России в их страну.

Далее, минута за минутой вторжения России: (украинское время, GMT+2):

Четверг, 24 марта:

2:30: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предупредило, что пожарная бригада города Чернобыль потушила четыре лесных пожара и что в рамках российского вторжения в Украину все еще продолжаются активные вспышки вблизи атомной станции.

«Регулятор сообщил МАГАТЭ на прошлой неделе, что внимательно следит за ситуацией в зоне отчуждения атомной электростанции в преддверии ежегодного «сезона пожаров», когда в этом районе часто случаются стихийные пожары», - говорится в заявлении генерального директора Рафаэля Гросси.

Что касается возможного соглашения, позволяющего МАГАТЭ оказывать техническую помощь на украинских ядерных объектах, Гросси отметил, что готов «немедленно» отправиться в страну, чтобы закрыть ее, добавив, что «позитивного исхода» в отношении продолжающихся переговоров нет.

1:40: Министерство иностранных дел России признало в среду, что правительство испытывает трудности с финансированием своих посольств за рубежом.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов отметил, что эти проблемы связаны с батареями санкций, которые различные страны международного сообщества, включая Соединенные Штаты, Европейский союз, Японию, Канаду или Соединенное Королевство, наложили на Москву.

01:00: Правительство США подтвердило в среду, что посольство США в Москве получило список дипломатов, объявленных нежелательными лицами МИД России.

«Это последний бесполезный и непродуктивный шаг России в наших двусторонних отношениях», — посетовал представитель Госдепартамента в своем заявлении.

00:55: Российское космическое агентство (Роскосмос) сообщило в среду, что желает потребовать от своих международных партнеров уплатить ее в рублях после того, как президент России Владимир Путин объявил аналогичную меру в отношении газа, поставляемого в Европу.

00:40: Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан всего мира выйти на улицы в знак протеста против вторжения России в их страну.

«Приходите с украинской символикой, чтобы поддержать Украину, поддержать свободу, поддержать жизнь», — сказал Зеленский в англоязычном видео. «Приходите на свои площади, на свои улицы, становитесь заметными и услышанными».

00:15: Великобритания поставит Украине 6000 дополнительных ракет, что удвоит поставки оборонительного оружия в страну после российского вторжения, объявил премьер-министр Борис Джонсон в среду, накануне двух саммитов НАТО и G7.

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