По сообщению китайских СМИ, на месте авиакатастрофы найдены человеческие останки и двигатель

Пекин (Китай), 24 марта Спасатели в районе южного китайского региона Гуанси, где в понедельник разбился Boeing 737-800 с 132 людьми на борту, обнаружили человеческие останки и, предположительно, двигатель самолета за последние несколько часов, сообщила сегодня государственная сеть CGTN. В настоящее время спасательные службы охватили площадь около 46 000 квадратных метров в ходе поисково-спасательных работ, и никаких признаков выживших не обнаружено. Открытие двигателя добавляет к расположению в среду одного из черных ящиков устройства, в частности того, который записывает голоса в кабине, который был отправлен в Пекин для экспертного осмотра. «Первоначальный осмотр показывает, что внешняя часть приемника сильно повреждена. Блок памяти также пострадал, но он остался нетронутым», - заявил вчера вечером глава службы безопасности Управления гражданской авиации Китая (CACC) Чжу Тао. Загрузка и анализ данных, записанных в черном ящике, «потребует времени», предупредил Чжао, который далее заявил, что устройство «предоставит важную информацию о причине аварии». «Авиадиспетчеры неоднократно пытались связаться с экипажем, но они не получили ответа», - сказал Чжу, добавив, что власти «еще не имеют четкого представления о том, что произошло» и что «различные факторы, такие как погода, управление воздушным движением и техническое обслуживание, тщательно изучаются, и производство судна». По данным портала отслеживания полетов FlightRadar24, самолет, которым управляет авиакомпания China Eastern, спустился почти на 8000 метров менее чем за три минуты по пока неизвестным причинам, прежде чем врезаться в отдаленный горный район, орография которого затруднила спасательные работы. Погодные условия также препятствовали поиску до такой степени, что его пришлось временно приостановить в среду из-за дождя и «риска небольших оползней», сообщает государственное телевидение CCTV. Течение времени и жестокость удара самолета, который, по словам некоторых свидетелей, упал с неба «резко упал», вызывают разрушение надежд на поиск выживших. Авиалинии удалось связаться с родственниками 123 человек, находившихся на борту, в течение нескольких часов после аварии, и, по данным местных СМИ, многие из них отправились в город Учжоу, недалеко от места удара, пока поиски продолжаются.