Картель Персидского залива сбил людей, которые направили длинные пушки на американский вертолет

Мексиканские власти захватили испытуемых, которые направили длинные пушки на вертолет, перевозивший полицию США в районе долины Рио-Гранде, который расположен на границе между двумя странами. Осознав присутствие вооруженных субъектов внутри автомобиля, мужчины в форме обратились за помощью к мексиканским властям, которые провели операцию по поиску киллеров.

Сотрудники полиции из Департамента общественной безопасности округа Старр, штат Техас, сообщили, что «они обратились в правительство Мексики за помощью. Они обнаружили тайник с большим количеством подозреваемых членов картеля», поскольку подразделениям министерства национальной обороны в Тамаулипасе удалось выяснить местонахождение предполагаемых преступников.

Согласно сообщениям местных СМИ, элементы мексиканской армии вступили в столкновение с наемными убийцами после того, как они узнали об их местонахождении, в результате чего погибли пять членов преступной ячейки, принадлежащей картелю Персидского залива. Четыре человека были арестованы при наличии автомобиля и четырех длинных пистолетов, которые были переданы в распоряжение Генерального прокурора Республики (ФГР).

В прошлую среду, 21 марта, губернатор Техаса Грег Эбботт поделился через свой аккаунт в Twitter аудиовизуальным материалом, захваченным техасским полицейским вертолетом, который удивил бы испытуемых в преступных операциях, поэтому убийцы нацелились и якобы выстрелили из оружия по воздушному транспорту; никто не пострадал сообщалось об униформе.

(Скриншот: Твиттер/Пуэбло2)

Направив оружие на полицию, киллеры поговорили друг с другом и скрылись в направлении города на мексиканской стороне границы, куда сотрудники национальной общественной безопасности отправились, чтобы найти подданных, но обнаружили только несколько пустых домов.

Впоследствии армейские подразделения прибыли на место инцидента и задействовали механизм безопасности, который привел к столкновению и последующему аресту четырех подданных, которые были переданы соответствующим властям.

Ранее агенты пограничного патруля тактических операций сообщали о вооруженном нападении в том же районе, где боевики нацелились на вертолет. Мужчины в форме отреагировали одинаково от США до Мексики, но никто не пострадал ни с одной стороны.

Столкнувшись с волной насилия и исчезновений в Тамаулипасе, Государственный департамент США выпустил предупреждение для своих граждан, чтобы они не могли добраться до этого пограничного пункта назначения; кроме того, он санкционировал отъезд сотрудников консульства, не требующего чрезвычайных ситуаций.

(Скриншот: Твиттер/Пуэбло2)

В заявлении агентства указано, что из-за преступления и похищения консульство в городе Нуэво-Ларедо не смогло предложить свои услуги.

По этой причине они попросили американских рабочих и членов семей, которым требуется поддержка, чтобы покинуть город, следить за местными новостями и объявлениями. Они также рекомендуют делать любой перевод в течение дня.

«Организованная преступная деятельность, которая включает перестрелки, убийства, вооруженные ограбления, угоны автомобилей, похищения, насильственные исчезновения, вымогательства и сексуальные посягательства, распространена вдоль северной границы и в городе Виктория», - сообщили в консульстве.

Насильственные события, зафиксированные в Тамаулипасе, являются результатом захвата Хуана Херардо Тревиньо Чавеса, Эль-Уэво, одного из главных командиров картеля Персидского залива, захваченного федеральными силами безопасности в середине марта.

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