пятница, 25 марта 2022 г.

. АВТОСПОРТ - Свободная тренировка 1 (14.00-15.00 по Гринвичу) и 2 (17.00-18.00 по Гринвичу) Гран-при Саудовской Аравии, второй раунд чемпионата мира Формулы-1. - Ралли Азорские острова (Португалия), второй раунд чемпионата Европы (до 27). . БАСКЕТБОЛ - NBA: Шарлотт Хорнетс-Юта Джаз, Детройт Пистонс-Вашингтон Уизардс, Атланта Хокс - Голден Стэйт Уорриорз, Майами Хит - Нью-Йорк Никс, Миннесота Тимбервулвс-Даллас Маверикс (ФОТО), Портленд Трэйл Блэйзерс-Хьюстон Рокетс и Лос-Анджелес Клипперс-Филадельфия 76ерс. - Евролига. 32-й тур: Монако-Битчи Баскония (18.00 по Гринвичу) и Барса-Фенербахче (20.00 по Гринвичу). . ЕЗДА НА ВЕЛОСИПЕДЕ - Вольта а Каталония (до 27) (ФОТО). 5-й этап: Ла-Побла-де-Сегур-Виланова-и-ла-Желтру, 206,3 км. - E3 Саксобанк Классик. Харелбеке-Херелбеке (203,9 км) (ФОТО) . СКАНДИНАВСКИЕ ЛЫЖИ - Чемпионат мира по прыжкам. Викторина на Planica (Словения) (Фото) . ФУТБОЛ - Отборочный этап чемпионата мира. Район Конмебол: Аргентина-Венесуэла (ФОТО). - Колумбия. 12-й день: юниор-деп. пастбище. — В Перу. В ожидании 1-го дня: Сан-Мартин-Бинасьональ. - Отборочный этап чемпионата мира. Зона Африки. Третий этап. Отъезд: Демократическая Республика Конго — Марокко, Камерун — Алжир, Мали — Тунис, Гана — Нигерия и Египет — Сенегал . ГОЛЬФ - Матч-плей по технологиям WGC-Dell в Остине (США) (до 27). (ФОТО) - Мировой тур DP. Катар Мастерс, в Дохе (до 27). . СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР - Спортивная индустрия: . Мбаппе противостоит спонсорам. Луис Мигель Паскуаль . Настоящий покровитель Чеко Переса . Юлимар Рохас и его связь с «Барсой» в 10 000 евро . CPF расширяется на экранах в Латинской Америке с Disney . ТЕННИС - Турнир ATP Masters 1.000 и WTA 1.000 в Майами (до 3 апреля) (ФОТО) — ДЕП/ЭФЕ