Estiwar G снова заигрывал с Клаудией Бахамон, а Карлоса Баеса поздравили за представление уникального блюда в «MasterChef Celebrity»

В эту среду возникла проблема, которую ждали многие поклонники «MasterChef Celebrity»: загадочная коробка; и, прежде чем открыть их, Хорхе Рауш предсказал, что каждая из них будет отличаться, и это действительно так.

Когда они были раскрыты, знаменитости обнаружили для многих неприятный сюрприз: такие части, как глаза, мозг и чанчулло говядины, объединили коробки. Сразу же подавляющее большинство участников выразили явное отвращение, начиная с Татана Мехии и Карлоса Баеса. Таким образом, тест состоял в приготовлении препарата из этих частей, а не до того, как их хорошо очистить, особенно мозг.

У всех знаменитостей было 60 минут, чтобы, основываясь на их творчестве, приготовить блюдо с хорошим вкусом, которое сделало бы их достойными единственной булавки иммунитета, которая была поставлена на карту. Ни один из них не начинался как большой фаворит, за исключением Estiwar G, который должен был сделать chunchullo, легкий элемент для него, учитывая «токситуры», которые он сделал в Боготе и для которых он знаменит.

Это также зависело от Каролины, чтобы сделать блюдо с кишечником говядины, и в раунде шеф-поваров для кухонь она указала, что собирается «интернационализировать chunchullo». Со своей стороны, Татан сказала, что сделает софрито глазами, а Наталья сказала Николасу де Зубирии, что имеет в виду сделать несколько кусочков мозгов со спелыми бананами.

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ФОТО: Скриншот (прямой эфир CanalRCN)

После установленного времени для подготовки знаменитости подготовились к этапу оценки. Только пять человек прошли перед присяжными, и первым из них был Карлос, удививший шеф-поваров тако с глазами под названием «упс, этого я не ожидал». Николас де Зубирия первым прошел мимо и сказал, что блюдо «феноменальное», и Хорхе Рауш закончил катапультировать его, сказав, что впервые за весь конкурс конкурсант представил блюдо своими глазами, приготовленными до совершенства.

Вторым, кто перешел на кафедру, стал Эстивар Джи, официально названный «королем чунчулло». Как и ожидалось, его блюдо было одним из фаворитов судей, так как кусочки шинчулина, фаршированные банановой основой, хорошо сочетались. Но в тот сезон у влиятельного лица было имя и фамилия: Клаудия Багамон, и он дал ему знать об этом, пока Рауш, Карпентье и де Зубирия попробовали блюдо.

«Мой chunchullo — это тактика соблазнения Клаудии Бахамон», — сказал мужчина из Боготы.

Аида Моралес стала четвёртой участницей, прошедшей пас. «Королева чунчулло» рассказала эмоциональную семейную историю вокруг своего творения, которая также восхитила требовательных судей. С другой стороны, Мануэла Гонсалес и Изабелла Сантьяго выставляли свои работы последними. Первый сделал несколько «продуманных крокетов» с мозгами, и Рауш и Карпентье утверждали, что соль нужна для покрытия внутренних органов. Со своей стороны венесуэльскую модель расспрашивали о ее ребрах, потому что некоторые картошки были сырыми.

Хотя не все из них прошли, решение жюри не было трудным, но, тем не менее, они выбрали Аиду Моралес победителем челленджа, но они также особо отметили Карлоса за его достижения в конкурсе. В обсуждении трех шеф-поваров было блюдо Estiwar G, но единогласным решением победила одна из актрис, которая будет невосприимчива к следующему вызову творчества.

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