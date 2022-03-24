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Россия

Эпигменио Ибарра прокомментировал Сандру Куэвас: «Будут ли извиняться и те, кто говорит о политических преследованиях?»

Прокуратура Мехико объявила, что мэр Куаутемка должен будет выплатить 60 000 песо пострадавшим полицейским, принести публичные извинения и пройти психологическое лечение

Newsroom Infobae

24 март 2022

Телевизионный продюсер, близкий к четвертой трансформации, Эпигменио Ибарра, иронизировал правовой ситуацией, с которой сталкивается мэр с лицензией от Cuauhtémoc, Сандра Куэвас Ньевас, после того как она признала себя виновной по предъявленным ей обвинениям.

В своем официальном аккаунте в Twitter основатель Argos Communicación поставил под сомнение позицию главы столичной мэрии, а также некоторых представителей оппозиционного сектора, которые назвали ее «политическим преследователем», когда Генеральная прокуратура Мехико (FGJCDMX) объявила , что ее обвиняют и расследуют по обвинению в краже, злоупотреблении властью и дискриминации.

Однако в этот четверг, 24 марта, было объявлено, что Куэвас Ньевес признал свою вину и принял соглашение о возмещении ущерба с потерпевшими, и поэтому им придется, в частности, публично извиниться перед полицейскими, которые его осудили.

В то же время журналистка задалась вопросом, какое отношение займут персонажи, продемонстрировавшие свою поддержку Куэвасу Ньевесу, и указала, что она невиновна: «А те, кто сказал, что она «политически преследуется», они также извинится? ».

Эпигмениус Ибарра Сандра Куэвас
Телевизионный продюсер иронизировал нынешний правовой статус мэра (Фото: Twitter/ @epigmenioibarra)

И, как уже упоминалось, FGJCDMX сообщила, что в четверг утром должностное лицо, отделившееся от своей должности, признало факты, которые были обвинены в ее адрес, после жалобы на нее, поэтому, помимо извинений, ей придется заплатить 60 000 песо двум командирам полиции (по 30 000 песо каждый) в следующий понедельник, 28 марта.

Вам также придется пройти психологическое лечение в течение шести месяцев, в течение которого вы будете получать терапию для управления гневом и эмоциями.

Среди других платежей, которые вам придется сделать, это ремонт стоимости вещательного радио и мобильного телефона. Кроме того, он должен воздерживаться от обращения к жертвам, а также любые комментарии в любых средствах массовой информации или социальных сетях по этим фактам, за исключением публичных извинений, должны быть зарезервированы.

Сандра «С»
По данным FGJCDMX, мэр признал, что события произошли «как аккредитовано Государственным министерством» (Фото: Cuartoscuro)

Однако слова Эпигменио Ибарры имели отношение к тому, что произошло в начале расследования, так как следует напомнить, что Сандра Куэвас обвинила главу правительства Мехико Клаудию Шейнбаум Пардо в якобы создании движения против нее.

После слушаний, которые она провела 14 марта, чиновник заверила, что меры против нее чрезмерны и соответствуют политическому преследованию против нее, разработанному со стороны верхушки администрации Мехико.

Через несколько часов Улисес Лара Лопес, пресс-секретарь FGJ, заверил, что агентство не проводит никаких политических преследований, поскольку оно несет ответственность только за выполнение процедур, установленных Конституцией Мексики, поскольку «обвинение не выставляет виновных, но и не делает этого проводить оправдания».

Infobae
Клаудия Шейнбаум отвергла обвинения против Сандры Куэвас (Фото: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

Клаудия Шейнбаум также заверила, что не повлияла на решения, принимаемые различными агентствами столицы страны, которые выдвигают обвинения в адрес мэра Куаутемка Сандры Куэвас.

«Это проблема, когда полиция Мехико злоупотребляла властью; полиция была избита, унижена, имела место злоупотребление властью, и оттуда полиция сама подает жалобу в Генеральную прокуратуру Мехико», - сказала Клаудия Шейнбаум.

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