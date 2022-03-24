Эпигменио Ибарра прокомментировал Сандру Куэвас: «Будут ли извиняться и те, кто говорит о политических преследованиях?»

Телевизионный продюсер, близкий к четвертой трансформации, Эпигменио Ибарра, иронизировал правовой ситуацией, с которой сталкивается мэр с лицензией от Cuauhtémoc, Сандра Куэвас Ньевас, после того как она признала себя виновной по предъявленным ей обвинениям.

В своем официальном аккаунте в Twitter основатель Argos Communicación поставил под сомнение позицию главы столичной мэрии, а также некоторых представителей оппозиционного сектора, которые назвали ее «политическим преследователем», когда Генеральная прокуратура Мехико (FGJCDMX) объявила , что ее обвиняют и расследуют по обвинению в краже, злоупотреблении властью и дискриминации.

Однако в этот четверг, 24 марта, было объявлено, что Куэвас Ньевес признал свою вину и принял соглашение о возмещении ущерба с потерпевшими, и поэтому им придется, в частности, публично извиниться перед полицейскими, которые его осудили.

В то же время журналистка задалась вопросом, какое отношение займут персонажи, продемонстрировавшие свою поддержку Куэвасу Ньевесу, и указала, что она невиновна: «А те, кто сказал, что она «политически преследуется», они также извинится? ».

Телевизионный продюсер иронизировал нынешний правовой статус мэра (Фото: Twitter/ @epigmenioibarra)

И, как уже упоминалось, FGJCDMX сообщила, что в четверг утром должностное лицо, отделившееся от своей должности, признало факты, которые были обвинены в ее адрес, после жалобы на нее, поэтому, помимо извинений, ей придется заплатить 60 000 песо двум командирам полиции (по 30 000 песо каждый) в следующий понедельник, 28 марта.

Вам также придется пройти психологическое лечение в течение шести месяцев, в течение которого вы будете получать терапию для управления гневом и эмоциями.

Среди других платежей, которые вам придется сделать, это ремонт стоимости вещательного радио и мобильного телефона. Кроме того, он должен воздерживаться от обращения к жертвам, а также любые комментарии в любых средствах массовой информации или социальных сетях по этим фактам, за исключением публичных извинений, должны быть зарезервированы.

По данным FGJCDMX, мэр признал, что события произошли «как аккредитовано Государственным министерством» (Фото: Cuartoscuro)

Однако слова Эпигменио Ибарры имели отношение к тому, что произошло в начале расследования, так как следует напомнить, что Сандра Куэвас обвинила главу правительства Мехико Клаудию Шейнбаум Пардо в якобы создании движения против нее.

После слушаний, которые она провела 14 марта, чиновник заверила, что меры против нее чрезмерны и соответствуют политическому преследованию против нее, разработанному со стороны верхушки администрации Мехико.

Через несколько часов Улисес Лара Лопес, пресс-секретарь FGJ, заверил, что агентство не проводит никаких политических преследований, поскольку оно несет ответственность только за выполнение процедур, установленных Конституцией Мексики, поскольку «обвинение не выставляет виновных, но и не делает этого проводить оправдания».

Клаудия Шейнбаум отвергла обвинения против Сандры Куэвас (Фото: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

Клаудия Шейнбаум также заверила, что не повлияла на решения, принимаемые различными агентствами столицы страны, которые выдвигают обвинения в адрес мэра Куаутемка Сандры Куэвас.

«Это проблема, когда полиция Мехико злоупотребляла властью; полиция была избита, унижена, имела место злоупотребление властью, и оттуда полиция сама подает жалобу в Генеральную прокуратуру Мехико», - сказала Клаудия Шейнбаум.

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