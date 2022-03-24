Парламент Эквадора отрицает и откладывает инвестиционный закон президента Лассо

Кито, 24 марта Национальная ассамблея (парламент) Эквадора отклонила и отложила инвестиционный законопроект, предложенный правительством президента Гильермо Лассо, который она сочла жизненно важным для восстановления экономики страны. При голосовании «за» 87 законодателей, 44 отрицательных и 3 воздержавшихся, пленарное заседание Ассамблеи Эквадора одобрило предложение «отклонить и закрыть» правительственный законопроект о привлечении инвестиций. Это предложение было представлено законодателем Дарвином Перейрой из движения Пачакутик, коренной группы законодательного органа, и было поддержано несколькими партийными скамьями, такими как UNES (связанная с бывшим президентом Рафаэлем Корреа) и Демократические левые (социал-демократия). После голосования депутат парламента Сальвадор Кишпе (Пачкутик) призвал пересмотреть голосование, которое было отклонено большинством участников пленарного заседания, в рамках парламентской процедуры, направленной на то, чтобы оставить первоначальное голосование твердым и ратифицировать файл законопроекта. Кишпе, вопреки предложению исполнительной власти, заверил, что позиция большинства в Палате является не только критерием членов ассамблеи, но и выражает «волю эквадорского народа». При этом он напомнил, что профсоюзы, организации гражданского общества и различные политические группы предупреждали об ущербе, который может быть причинен стране в случае принятия правительственного законопроекта. Именно за день до этого массовое шествие профсоюзных активистов по улицам Кито отвергло правительственный проект, который, по их мнению, был навязан Международным валютным фондом (МВФ) в своей матрице условий для страны. Кроме того, они предупредили, что так называемый Закон об инвестициях благоприятствует предполагаемой приватизации государственных предприятий и возможной неустойчивости государственных услуг, таких как здравоохранение и образование. Правительство, со своей стороны, отрицало такие крайности и заверило, что его проект направлен, скорее, на привлечение капитала для пропитания слабой эквадорской экономики, которая пытается преодолеть кризис, затянувшийся с 2016 года и усилившийся в результате пандемии COVID-19. Кроме того, исполнительная власть обосновала свое предложение тем, что закон позволяет создавать рабочие места за счет ожидаемых инвестиций в такие сектора, как нефть, горнодобывающая промышленность, энергетика, телекоммуникации и инфраструктура. Сам президент Лассо сыграл важную роль в публичных дебатах по законопроекту, который он охарактеризовал как возможность начать страну на путь развития. За несколько часов до голосования в ассамблее Лассо даже осудил, что лидер демократических левых, бывший кандидат в президенты Ксавье Эрвас, попросил об экономических одолжениях в обмен на поддержку его группы в законодательном органе для утверждения законопроекта. Социал-демократическая партия не прокомментировала жалобу президента, но параллельно ратифицировала свою позицию против предложения исполнительной власти, считая, что закон благоприятствует банковскому делу и не гарантирует создание рабочих мест. Несколько аналитиков расценили эту жалобу как попытку правителя разделить оппозицию в Собрании, хотя и предупредили, что обвинение очень сильное и что оно должно быть расследовано судебной системой. Голосование в четверг в Собрании также продемонстрировало хрупкую поддержку правящей партии в законодательном органе. ШЕФ фа/КФА