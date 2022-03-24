Дуке говорит, что мир живет во времена «неопределенности» из-за covid-19

Богота, 24 марта Президент Колумбии Иван Дуке заявил в четверг, что мир переживает времена «нестабильности» и «неопределенности», усугубляемые пандемией коронавируса, и поэтому необходимы действия по обучению молодежи профессиональным навыкам для решения проблем, которые накладывают обстоятельства. Это было обеспечено учреждением в Картахене четвертого Саммита навыков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Skills Summit 2022), в котором также принял участие генеральный секретарь этой организации Матиас Корманн. «Мы переживаем глобальные обстоятельства, которые можно определить как времена волатильности, неопределенности, времени сложности и неопределенности, которые усугубляются разрушительными обстоятельствами этой пандемии COVID-19», - сказал глава государства. Затем он добавил, что эти обстоятельства становятся более сложными и «иногда абсурдными, когда происходят безумные акты насилия, такие как те, которые привели к этим жестоким, бесчеловечным и необъяснимым» нападениям России на Украину. С другой стороны, Дуке подчеркнул, что Колумбия является одной из стран-членов ОЭСР, которая лучше всего справилась с коронавирусом, а также одной из тех, кому удалось быстрее всего восстановить свою экономику. ОЭСР приветствовала Колумбию в качестве члена организации в 2020 году после процесса вступления, который начался в 2013 году и сделал ее 37-м членом, третьим членом в Латинской Америке, входящим в этот клуб передовой практики. Этот саммит сосредоточен на укреплении навыков справедливости и устойчивости, предоставлении эффективных возможностей для улучшения и реабилитации общества в целом. «Я хочу сделать специальное приглашение странам ОЭСР: мы должны разрабатывать, внедрять и направлять объединение двух концепций: устойчивого развития и технологий, которые могут объединиться и называть это одним способом, например устойчивым развитием», — сказал Дуке. УСТОЙЧИВОЕ, НО НЕРАВНОМЕРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ Со своей стороны, Госсекретарь Корманн подчеркнул, что экономика стран ОЭСР восстановилась «солидно», хотя и признал, что процесс «неравномерный». Он указал, что восстановление «создало давление на глобальную цепочку поставок» и это усугубляется войной с участием России и Украины, которая влияет на международный энергетический рынок и экономические прогнозы. Он также напомнил, что Колумбия приветствовала почти два миллиона венесуэльцев, чтобы «дать им новый шанс», а также сказал, что Польша принимает большое количество людей, бегущих из Украины, поэтому он выступил за то, чтобы эти люди проходили обучение, чтобы иметь возможность интегрироваться в экономику страны. Саммит, который завершится в эту пятницу, будет посвящен теме «Укрепление навыков для обеспечения равенства и устойчивости». В него входят министры, послы и эксперты из 35 стран Организации и семи глобальных агентств. ШЕФ ком/юга/ррт