Донован Каррильо говорит, что «самое разумное» было отказаться от подписки на чемпионат мира

Мехико, 24 марта мексиканский фигурист Донован Каррильо заявил в этот четверг, что «самым разумным» было отписаться от чемпионата мира по своей дисциплине, за то, что он не получил багаж, в котором были его коньки вовремя. «Было очень трудно принять это решение из-за важности и больших ожиданий, которые были связаны с этим событием. К сожалению, оценив всю ситуацию вместе с моим тренером Грегорио Нуньесом, мы решили, что это самое разумное решение из-за несчастий, которые предшествовали сегодняшнему дню», - пояснил он в своем аккаунте в Instagram. Каррильо, первый мексиканец, прошедший квалификацию в свободную программу на зимних Олимпийских играх, добавил, что пытался использовать новые коньки и лезвия, но не чувствовал себя комфортно, поэтому отказался от участия в короткой программе. «Контроль и точность жизненно важны при катании на коньках, и поскольку вы не чувствуете ни одного из них, риск попробовать элементы без формования коньков неоспорим», - сказал он. Для 22-летнего спортсмена его выступление на Кубке мира, базирующемся в Монпелье, Франция, стало возможностью продолжить историю фигурного катания и увеличить финансовую поддержку, которую он получает от правительства Мексики, которая на данный момент составляет 30 000 песо, около 1500 долларов. «План состоял в том, чтобы провести официальную тренировку с новыми коньками и, как только сумки поступят, иметь возможность соревноваться с моими обычными коньками. Пока я не напишу и не опубликую это сообщение, мой багаж все еще задерживается», — сожалеет Каррильо. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Каррильо финишировал 22-м в своем виде спорта, что завоевало ему награды в Мексике и мире. Каррильо привык идти против течения в своей карьере, так как в Мексике занятия зимними видами спорта осложняются отсутствием инфраструктуры и климатом. EFE. ркг/джл