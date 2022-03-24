Директор Гражданской гвардии Испании ратифицирует сотрудничество с Колумбией

Богота, 23 марта Генеральный директор Гражданской гвардии Испании Мария Гамес и министр обороны Колумбии Диего Молано ратифицировали сотрудничество между двумя странами на самом высоком уровне в борьбе с транснациональной преступностью в среду во время встречи в Боготе. «Мы особенно обсуждали на встрече это сотрудничество, которое мы поддерживаем в течение многих лет с Колумбийской национальной полицией и Гражданской гвардией, и мы надеемся продолжить работу, которая так важна в борьбе с транснациональной преступностью», - сказал Гамес, посетивший Колумбию после встреча с Молано. На встрече, в которой также принял участие директор колумбийской полиции генерал Хорхе Луис Варгас, они рассмотрели двустороннее сотрудничество в области безопасности. Это сотрудничество осуществляется главным образом между Гражданской гвардией и Национальной полицией, которая в Колумбии зависит от Министерства обороны. «Сотрудничество между Испанией и Колумбией доказало свою высокую ценность в борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также с точки зрения передовой практики, подготовки и обучения сотрудников колумбийских сил безопасности», - заявил министр Молано. По данным Министерства обороны, сегодняшнее заседание также «укрепит исследовательскую деятельность и деятельность по обмену информацией», проводимую двумя учреждениями и «направленную на ликвидацию организаций, занимающихся торговлей людьми». Молано особенно поблагодарил Гамеса за его поддержку в последние годы военно-морской кампании Ориона, многостороннего усилия под руководством Колумбии по развитию морских операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Представительство Молано подчеркнуло, что в области охраны окружающей среды «важно иметь опыт Испании для продолжения борьбы с международной продажей товаров, полученных в результате незаконной эксплуатации природных ресурсов, а также с оборотом флоры и фауны». Гамес, первая женщина, возглавившая Гражданскую гвардию, начала визит в Колумбию три дня назад, в ходе которого она встретилась в компании посла Испании Хоакина де Аристеги с различными властями. Директор Гражданской гвардии также посетила Картахену, где встретилась с вице-президентом и министром иностранных дел Колумбии Мартой Лусией Рамирес, а также с командующим Национальным флотом адмиралом Габриэлем Пересом Гарсесом. Гамес также встретился с командирами Полицейского сообщества Америки (Америполь) и посетил оперативный центр национальной полиции, расположенный в департаменте Толима (центр), где полиция обучается борьбе с организованной преступностью. ШЕФ Джос/ком/скопировать (фото) (видео)