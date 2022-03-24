Приверженцы паломничества Сальвадора Ромеро и настаивают на правосудии за убийство

Сан-Сальвадор, 24 марта Преданные Святого Оскара Арнульфо Ромеро совершили паломничество в этот четверг по главным улицам Сан-Сальвадора в рамках 42-й годовщины убийства религиозного человека и настояли на правосудии за преступление, совершенное снайпером в 1980 году. Участники, около 100 последователей Ромеро, посетили религиозную церемонию в часовне больницы для онкологических больных Ла Дивина Провиденсия, где был убит архиепископ, а затем переместились на площадь Сальвадор-дель-Мундо, где находится статуя священника. Там преданные потребовали справедливости и «передачи военных архивов», содержащих информацию об убийстве святого. «Мы требуем, чтобы раз и навсегда осудили виновных в преступлении народного пастора и чтобы мы знали, кто или кто совершил гнусное и трусливое убийство», - воскликнул один из участников. Паломничество завершилось в кафедральном соборе Сан-Сальвадора, где главные руководители католической церкви отпраздновали месса в честь Ромеро, родившегося 15 августа в восточном Сьюдад-Барриосе. «Каждый год мы чтим память монсеньора (Ромеро) в надежде, что однажды мы узнаем правду и что виновные в его убийстве заплатят за то, что они сделали», - сказала 55-летняя Эфе Лусия Гутьеррес, которая сказала, что является «верным последователем работы Ромеро». Склеп Кафедрального собора сегодня был переполнен прихожанами, которые возложили цветы и другие подношения на религиозной гробнице. Тем временем на площади генерала Херардо Барриоса, известной как гражданская площадь, было проведено художественное и культурное мероприятие, на котором были размещены баннеры с фрагментами проповедей Ромеро. Сальвадорский святой выступал против насилия и нарушений прав человека в годы, предшествовавшие гражданской войне, став таким образом эталоном в защите наиболее уязвимых. Четвертый следственный суд Сан-Сальвадора в мае 2017 года постановил возобновить дело об убийстве архиепископа Ромеро, а в октябре 2018 года обязал прокуратуру провести новое расследование. В докладе Комиссии ООН по установлению истины 1993 года отмечалось, что майор Роберто Д'Обюиссон, основатель Республиканского националистического альянса (Арена), депутатом которого он был и кандидатом в президенты, несет ответственность за убийство Ромеро. В документе также указывается, что капитан Альваро Саравиа, капитан Эдуардо Авила, а также Фернандо Сагрера и Марио Молина, среди прочих, участвовали в планировании и исполнении убийства. Ромеро, убитый 24 марта 1980 года, был канонизирован в Риме 14 октября 2018 года тысячами людей после того, как Папа Франциск подписал указ, признающий чудо, приписываемое религиозным. Сальвадорский святой уже был беатифицирован в мае 2015 года на мессе. ШЕФ са/час (фото) (видео)