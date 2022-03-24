Колумбия лидирует на Гран-при по паралегкой атлетике в Дубае, завоевав 17 медалей

Lima, Monday August 26, 2019 - Buinder Bermudez from Colombia competes in the Men's Para Athletics 400m T12 Final at the Villa Deportiva Nacional - VIDENA at the Parapan American Games Lima 2019. Copyright Hector Vivas / Lima 2019 Mandatory credits: Lima 2019 ** NO SALES ** NO ARCHIVES **

Клуб по определению людей в Дубае в третий раз принимал соревнования Гран-при по паралегкой атлетике. В этот третий день соревнований Колумбия выиграла одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды, в общей сложности четыре медали. Официальный медальный стол турнира, который по итогам второго дня поставил Колумбию на первое место, завершился в эту среду золотом, завоеванным Ямилем Акостой, Бундер Бермудес взял серебро, а Хулиан Акоста и Майерли Буитраго в этот день носили бронзу.

Во время развития этого дня соревнований Колумбия блистала в стрельбе из пули F40/41, 200 тонн T35/37 и 400 метров плоских T11/12 и 13. Колумбия начала в эту среду, 23 марта, третий день соревнований на Гран-при Para Athletics в Дубае. Золотую медаль в этот день завоевал Ямиль Акоста в беге на 400 метров, который выиграл 50,48 раза и седьмую золотую медаль для страны.

Что касается серебра, Buider Bermudez занял второе место в тесте T13 400 метров, набрав время 50,90. Бронза на этот раз досталась Майерли Буйтраго и Хулиану Акосте. Буитраго, занявшая третье место в тесте по метанию пули после достижения дистанции 9,38 м, была обогнана своим прямым соперником, тунисской спортсменкой Рауа Тлили.

Что касается Акосты, то бегун занял третье место со временем 29,55 в финале дистанции 200 м бегун T35/37. Сейчас колумбийская делегация готовится к четвертому и заключительному дню соревнований в Дубае, который состоится в этот четверг, 24 марта. По результатам, полученным на сегодняшний день, страна имеет 17 медалей, 7 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых.

В Маринге, Бразилия, блистала колумбийская команда по паравелоспорту. Национальная команда, которая участвовала с 10 гонщиками в Панамериканской трассе с 17 по 20 марта, показала потрясающее выступление, которое 27 раз вызвало национальную трехцветную волну на подиумах трековых соревнований, а 17 - на шоссейных соревнованиях. Национальная сборная заняла в общей сложности 44 медали, заняв второе место, уступая только Бразилии.

Алехандро Переа, Хавьер Серна, Хайме Кастаньеда, Хуан Хосе Бетанкур, Каролина Муньевар, Паула Осса, Эулисес Леон, Леонардо Варон, Робинсон Харамильо и Хуан Хосе Флориан были представителями Колумбии на велодроме Олимпийской деревни Маринга и на маршрутах штата Парана , в Бразилии.

Хавьер Серна и Альберто Кастаньеда были ответственны за улыбку в стране. В соревнованиях по тандемной трассе они оставили рекорд в 4 34 841, поднявшись на верхнюю ступень пьедестала пьедестала и завоевали первую золотую медаль Колумбии в континентальных соревнованиях. С тех пор желтая, синяя и красная трасса стала повторяться на взлетно-посадочной полосе подиума в Бразилии.

Каролина Муньевар, входящая в команду Колумбии, стратегия, созданная с первоначальными инвестициями в размере 7 миллиардов песо для паралимпийского сектора, направлена на достижение высоких достижений в Париже 2024 года, была одной из самых выдающихся во всей Панамериканской Америке. Гонщик выиграл шесть золотых металлов в тестах: индивидуальная гонка преследования, 500 м, скретч, омниум, индивидуальная гонка на время и дорожная трасса.

Аналогичным образом, между Паулой Оссой, Алехандро Переа и Хуаном Хосе Бетанкуром, которые также были призваны в состав Паралимпийской сборной Колумбии, страна выиграла еще 12 металлов. Девять из них золотые, а остальные три — серебряные.

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