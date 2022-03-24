Министр иностранных дел Китая посетил Афганистан для встречи с должностными лицами Талибана

Кабул, 24 марта Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Афганистан в четверг для встречи с высокопоставленными должностными лицами Временного правительства талибов, проехав через Пакистан и через день после того, как фундаменталисты продолжали закрывать средние школы. «Министр иностранных дел Китая прибыл в Кабул, где встретится со своим афганским коллегой Амиром Ханом Муттаки», - сказал Эфе заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел Временного правительства талибов Хафиз Зия Ахмад. Член офиса исполняющего обязанности премьер-министра Талибана Ахмадуллы Муттаки добавил в Twitter, что министр иностранных дел Китая и его делегация отправились в президентский дворец в Кабуле. Необъявленный визит министра иностранных дел Китая происходит через день после его участия в Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), состоявшемся в Пакистане в качестве специального гостя. После встречи с высокопоставленными должностными лицами Пакистана Ван заверил, что обе страны активизируют координацию усилий по региональным и международным делам, включая Афганистан. Движение «Талибан», временное правительство которого не добилось долгожданного признания международного сообщества, полагается на Китай в смягчении серьезного гуманитарного и экономического кризиса в азиатской стране. Ситуация в Афганистане ухудшилась с момента захвата власти в августе прошлого года из-за блокады иностранных фондов после падения предыдущего правительства и международной помощи. Ван и Муттаки встретились в октябре прошлого года в Дохе, где обе страны договорились об укреплении отношений, а также объявили об экономической поддержке. Китай и Афганистан на протяжении многих лет разделяют взаимные интересы в вопросах, связанных с государственными услугами и горнодобывающим сектором. За последние два десятилетия китайские компании подписали несколько контрактов на создание экономических проектов и проектов развития в Афганистане, и почти ни один из них не был завершен из-за нестабильности в стране и отсутствия сотрудничества между двумя странами.