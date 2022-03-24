AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
четверг 24 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Китай видит беспрецедентный «отток капитала после войны»

По данным Института международных финансов (IIF), Китай видел, как инвесторы выводят деньги из страны в «беспрецедентном» масштабе с момента вторжения России в Украину в конце февраля, что ознаменовало «очень необычный» сдвиг в глобальных потоках капитала на развивающихся рынках.

Newsroom Infobae

24 март 2022

(Bloomberg) — По данным Института международных финансов (IIF), с момента вторжения России в Украину в конце февраля инвесторы забирают деньги из страны в «беспрецедентных» масштабах, что знаменует собой «очень необычный» сдвиг в глобальных потоках капитала на развивающихся рынках.

Высокочастотные данные выявили значительный отток китайских портфелей акций и облигаций, несмотря на то, что потоки на другие развивающиеся рынки продолжались, говорится в отчете IIF в четверг.

«Выход Китая в том масштабе и интенсивности, который мы наблюдаем, беспрецедентен, тем более что мы не наблюдаем аналогичного оттока на остальных развивающихся рынках», — написал главный экономист IIF Робин Брукс с коллегами. «Сроки оттока капитала, возникшего после российского вторжения в Украину, позволяют предположить, что иностранные инвесторы, возможно, смотрят на Китай в новом свете, хотя делать окончательные выводы об этом преждевременно».

Официальные данные показали, что иностранные инвесторы сократили свои запасы китайских государственных облигаций до исторического уровня в феврале, отчасти потому, что война между Россией и Украиной стимулировала выплаты среди глобальных инвесторов в облигации. Санкции заморозили валютные резервы российского центрального банка в евро и долларах, что вызвало спекуляции о том, что Москва может продать принадлежащие ей китайские активы для привлечения средств.

Китайский фондовый рынок также резко упал в начале этого месяца, поскольку иностранные инвесторы ушли, отчасти из-за опасений, что санкции США и ЕС в отношении России могут каким-то образом распространиться на Китай. Фондовый рынок восстановился с прошлой недели, так как монетарные политики обязались поддерживать рынки капитала.

Падраик Гарви, глава отдела глобальной стратегии по долговым обязательствам и ставкам ING Financial Markets, сказал, что пока рано говорить о том, является ли это трендом. Он добавил, что отток может свидетельствовать о том, что некоторые инвесторы решили не реинвестировать доход от облигаций до тех пор, пока «не возникнет большей ясности относительно кризиса в России».

«Зачастую такими потоками могут быть вызваны погашениями, которые не соответствуют новым деньгам, так как устойчивый поток новых денег требуется как раз для того, чтобы они оставались инвестированными, в частности, в облигации», - сказал он. «Вполне возможно, что чистый приток возобновится в ближайшие недели и месяцы».

Оригинальное примечание:

Китай видит беспрецедентный «отток капитала после войны», говорит IIF

.

Другие подобные истории доступны на bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.

новости без цензуры