Китай видит беспрецедентный «отток капитала после войны»

(Bloomberg) — По данным Института международных финансов (IIF), с момента вторжения России в Украину в конце февраля инвесторы забирают деньги из страны в «беспрецедентных» масштабах, что знаменует собой «очень необычный» сдвиг в глобальных потоках капитала на развивающихся рынках.

Высокочастотные данные выявили значительный отток китайских портфелей акций и облигаций, несмотря на то, что потоки на другие развивающиеся рынки продолжались, говорится в отчете IIF в четверг.

«Выход Китая в том масштабе и интенсивности, который мы наблюдаем, беспрецедентен, тем более что мы не наблюдаем аналогичного оттока на остальных развивающихся рынках», — написал главный экономист IIF Робин Брукс с коллегами. «Сроки оттока капитала, возникшего после российского вторжения в Украину, позволяют предположить, что иностранные инвесторы, возможно, смотрят на Китай в новом свете, хотя делать окончательные выводы об этом преждевременно».

Официальные данные показали, что иностранные инвесторы сократили свои запасы китайских государственных облигаций до исторического уровня в феврале, отчасти потому, что война между Россией и Украиной стимулировала выплаты среди глобальных инвесторов в облигации. Санкции заморозили валютные резервы российского центрального банка в евро и долларах, что вызвало спекуляции о том, что Москва может продать принадлежащие ей китайские активы для привлечения средств.

Китайский фондовый рынок также резко упал в начале этого месяца, поскольку иностранные инвесторы ушли, отчасти из-за опасений, что санкции США и ЕС в отношении России могут каким-то образом распространиться на Китай. Фондовый рынок восстановился с прошлой недели, так как монетарные политики обязались поддерживать рынки капитала.

Падраик Гарви, глава отдела глобальной стратегии по долговым обязательствам и ставкам ING Financial Markets, сказал, что пока рано говорить о том, является ли это трендом. Он добавил, что отток может свидетельствовать о том, что некоторые инвесторы решили не реинвестировать доход от облигаций до тех пор, пока «не возникнет большей ясности относительно кризиса в России».

«Зачастую такими потоками могут быть вызваны погашениями, которые не соответствуют новым деньгам, так как устойчивый поток новых денег требуется как раз для того, чтобы они оставались инвестированными, в частности, в облигации», - сказал он. «Вполне возможно, что чистый приток возобновится в ближайшие недели и месяцы».

Оригинальное примечание:

Китай видит беспрецедентный «отток капитала после войны», говорит IIF

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