Пекин (Китай), 24 марта Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила сегодня об обнаружении 2054 новых положительных момента на коронавирус SARS-CoV-2 в эту среду 2010 года для местного заражения и остальных, импортированных. Местами с самыми высокими показателями заражения были Цзилинь (северо-восток, 1810), Фуцзянь (юго-восток, 69), Тяньцзинь (северо-восток, 29) и Шаньдун (восток, 16). Органы здравоохранения также сообщили сегодня о выявлении 2829 бессимптомных случаев, 2722 — местного заражения, хотя Пекин не считает их подтвержденными случаями, если у них не проявляются симптомы. Он подчеркнул количество бессимптомных пациентов, обнаруженных в Шанхае (восток, 979), городе, который сталкивается с частичными карантинами для борьбы с повторной вспышкой болезни. Общее число таких инфекций, находящихся под наблюдением, составляет 24 062, из которых 1498 происходят из других территорий. Китай, который проводит жесткую политику «нулевой терпимости» к новому коронавирусу, переживает волну вспышек, связанных с вариантом омикрон, который вызывает рекордное количество инфекций, которых не было с начала пандемии в первой половине 2020 года. Национальная комиссия здравоохранения также уточнила, что до прошлой полуночи по местному времени (16:00 по Гринвичу в среду) 904 пациента были выписаны после успешного преодоления COVID. Общее число активных инфицированных лиц в материковом Китае составляет 26 253 человека, 50 из которых являются серьезными. По данным учреждения, с начала пандемии в стране было инфицировано 139 285 человек, из которых 108 394 удалось вылечиться и 4638 умерли. На сегодняшний день более 2,1 миллиона человек, имевших тесные контакты с инфицированными людьми, прошли медицинское наблюдение, из которых 367 261 остаются под наблюдением. ШЕФ да/мсп