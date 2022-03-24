Бруно Пачеко не присутствовал на повестках: «Если прокурор скажет мне идти прямо сейчас, я пойду»

Бывший секретарь президента Бруно Пачеко обосновал свое отсутствие налоговыми повестками тем, что «на него нападают со всех сторон .» Это чуть более недели после публикации видео, в котором он говорит, что будет сотрудничать с системой правосудия в расследованиях, которые продолжаются против него. Бывший правительственный чиновник Педро Кастильо был вызван на понедельник 14 и вторник 22 марта, но в обоих случаях он не явился в соответствующие офисы.

«Я не убегаю от правосудия. С начала разбирательства для меня и для правительства я смог сотрудничать с Канцелярия Прокурора. Если обвинение скажет мне уйти прямо сейчас, я пойду. Проблем нет, но, к сожалению, на меня нападают со всех сторон», — заявил Пачеко.

10-11-2021 Бывший генеральный секретарь президентства Перу Бруно Пачеко ПОЛИТИКА Europa Пресса/Контакт/Торговля

Кроме того, Пачеко отметил, что, по его мнению, определенные власти будут действовать против него. «Мне кажется, что даже прокуроры против меня, потому что я вижу, что они не дают мне папки, мне нужны папки, чтобы иметь возможность туда попасть, иначе как я могу сделать свою защиту», - сказал он.

В том же ключе исчезла критика работы властей в адрес адвоката Пачеко Хосе Нуньеса. «До настоящего времени прокуратура не выполнила требования о предоставлении запрошенного налогового досье; так о чем можно сообщить моему подсудимому, если он не знает, в чем его обвиняют или обвинения, за которые он должен ответить? Именно поэтому мой подсудимый на сегодняшний день не присутствовал и его своевременно просят о переносе сроков», - сказал он.

СЛОВА, КОТОРЫЕ УНЕСЛИ ВЕТЕР

«Я хочу обратиться к властям и людям в целом, чтобы сказать следующее: я готов сотрудничать с правосудием и говорить правду во всех делах, которые связаны со мной», - так сказал Бруно Пачеко в видеоролике, в котором сообщалось о предполагаемом сотрудничестве с системой правосудия через несколько дней после заявления Карелима Лопеса в прокуратуре.

«Будьте уверены, если кто-то виновен или невиновен, я так скажу, но это будет перед судьей или прокурором. Я также верю, что у человека есть предел, и я пришел к своему. Именно поэтому, не опасаясь ошибаться, я утверждаю, что моя рука не будет дрожать, указывая на виновных или невинных людей в единственном обязательстве, которое у меня есть перед защитой народа Перу», - добавил он.

Следует напомнить, что среди различных вопросов против Пачеко наибольшее внимание привлекло обнаружение 20 000 долл. США в его кабинете во Дворце правительства. «Предварительное разбирательство было возбуждено против Арнульфо Бруно Пачеко Кастильо и лиц, ответственных за предполагаемое преступление против государственной администрации в форме торговли влиянием, пострадавшее от государства», - опубликовала прокуратура о причине вмешательства.

«Сначала Карелим Лопез. Теперь Бруно Пачеко хочет сотрудничать с правосудием и осудить незаконные действия Кастильо и его правительства в коррупции. Обоим угрожают убийством. Что власти ожидают предоставить им личные гарантии? Конечно, им есть что рассказать», - так отреагировала конгрессвумен Патрисия Чиринос из Avanza Pais после трансляции вышеупомянутого видео. Однако с тех пор допрашиваемый бывший член правительства лишь уклоняется от выполнения своих обязательств перед властями, расследующими дела, в которых он замешан.

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