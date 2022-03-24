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четверг 24 март 2022
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Россия

Бруно Пачеко не присутствовал на повестках: «Если прокурор скажет мне идти прямо сейчас, я пойду»

Лицо, находящееся под следствием, не явилось для двух последних повесток, несмотря на объявление о том, что он будет сотрудничать с системой правосудия.

Newsroom Infobae

24 март 2022

Бывший секретарь президента Бруно Пачеко обосновал свое отсутствие налоговыми повестками тем, что «на него нападают со всех сторон .» Это чуть более недели после публикации видео, в котором он говорит, что будет сотрудничать с системой правосудия в расследованиях, которые продолжаются против него. Бывший правительственный чиновник Педро Кастильо был вызван на понедельник 14 и вторник 22 марта, но в обоих случаях он не явился в соответствующие офисы.

«Я не убегаю от правосудия. С начала разбирательства для меня и для правительства я смог сотрудничать с Канцелярия Прокурора. Если обвинение скажет мне уйти прямо сейчас, я пойду. Проблем нет, но, к сожалению, на меня нападают со всех сторон», — заявил Пачеко.

Infobae
10-11-2021 Бывший генеральный секретарь президентства Перу Бруно Пачеко ПОЛИТИКА Europa Пресса/Контакт/Торговля

Кроме того, Пачеко отметил, что, по его мнению, определенные власти будут действовать против него. «Мне кажется, что даже прокуроры против меня, потому что я вижу, что они не дают мне папки, мне нужны папки, чтобы иметь возможность туда попасть, иначе как я могу сделать свою защиту», - сказал он.

В том же ключе исчезла критика работы властей в адрес адвоката Пачеко Хосе Нуньеса. «До настоящего времени прокуратура не выполнила требования о предоставлении запрошенного налогового досье; так о чем можно сообщить моему подсудимому, если он не знает, в чем его обвиняют или обвинения, за которые он должен ответить? Именно поэтому мой подсудимый на сегодняшний день не присутствовал и его своевременно просят о переносе сроков», - сказал он.

СЛОВА, КОТОРЫЕ УНЕСЛИ ВЕТЕР

«Я хочу обратиться к властям и людям в целом, чтобы сказать следующее: я готов сотрудничать с правосудием и говорить правду во всех делах, которые связаны со мной», - так сказал Бруно Пачеко в видеоролике, в котором сообщалось о предполагаемом сотрудничестве с системой правосудия через несколько дней после заявления Карелима Лопеса в прокуратуре.

«Будьте уверены, если кто-то виновен или невиновен, я так скажу, но это будет перед судьей или прокурором. Я также верю, что у человека есть предел, и я пришел к своему. Именно поэтому, не опасаясь ошибаться, я утверждаю, что моя рука не будет дрожать, указывая на виновных или невинных людей в единственном обязательстве, которое у меня есть перед защитой народа Перу», - добавил он.

Следует напомнить, что среди различных вопросов против Пачеко наибольшее внимание привлекло обнаружение 20 000 долл. США в его кабинете во Дворце правительства. «Предварительное разбирательство было возбуждено против Арнульфо Бруно Пачеко Кастильо и лиц, ответственных за предполагаемое преступление против государственной администрации в форме торговли влиянием, пострадавшее от государства», - опубликовала прокуратура о причине вмешательства.

«Сначала Карелим Лопез. Теперь Бруно Пачеко хочет сотрудничать с правосудием и осудить незаконные действия Кастильо и его правительства в коррупции. Обоим угрожают убийством. Что власти ожидают предоставить им личные гарантии? Конечно, им есть что рассказать», - так отреагировала конгрессвумен Патрисия Чиринос из Avanza Pais после трансляции вышеупомянутого видео. Однако с тех пор допрашиваемый бывший член правительства лишь уклоняется от выполнения своих обязательств перед властями, расследующими дела, в которых он замешан.

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