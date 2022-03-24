Боррелл говорит, что наследие Олбрайт сегодня «важнее, чем когда-либо»

Брюссель, 24 марта Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике Жозеп Боррель был «глубоко опечален» смертью бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт (1997-2001), «наследие которой сегодня важно как никогда». «Глубоко опечаленный кончиной Мадлен Олбрайт», - признался глава европейской дипломатии в своем официальном профиле в Twitter. Демократ «стала первой женщиной, занявшей пост госсекретаря, и она активно вносила свой вклад в мировую политику, от Африканского Рога и Боснии и Герцеговины до Ближнего Востока. Он защищал мир и демократию во всем мире», - сказал Боррелл. «Его наследие сегодня как никогда важно», - заключил глава отдела иностранных дел и обороны двадцать семи. По словам ее семьи, Олбрайт умерла в среду от рака в окружении своих близких, в возрасте 84 лет. С приходом Билла Клинтона в Белый дом (1993-2001) Олбрайт была назначена послом США в ООН, должность, которую она занимала в период с 1993 по 1997 год, а позже премьера состоялась как первая женщина, возглавившая Госдепартамент. Олбрайт стала лицом дипломатии США после холодной войны и в качестве госсекретаря выступала за расширение НАТО и отстаивала необходимость вмешательства в балканские войны, делая ставку на сокращение арсеналов ядерного оружия. ШЕФ кошка/мб/ах