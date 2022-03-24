В Боливии зарегистрировано 297 новых случаев заражения и одна смерть из-за covid-19

Согласно последнему отчету Министерства здравоохранения, в Ла-Пасе, 24 марта, Боливия зарегистрировала 297 новых случаев инфицирования и одну смерть из-за COVID-19, в котором также говорится, что с марта 2020 года в стране зарегистрировано 900 557 положительных случаев и 21 484 случая смерти. Регионы, в которых зарегистрировано наибольшее количество новых случаев заболевания, - восточная часть Санта-Крус (177) и Ла-Пас (61), в то время как в департаменте Амазонки Пандо не было зарегистрировано никакого заражения, а в остальных шести регионах цифры варьировались от 2 до 26. В настоящее время число активных случаев составляет 55 153, общее число выздоровевших пациентов составляет 823 920, а летальность остается на уровне 0,7%, говорится в отчете. Что касается иммунизации, то министерство уточнило, что на сегодняшний день 6 062 873 человека получили первые дозы вакцины против COVID, еще 4 770 062 второй, 994 961 человек были иммунизированы однократными дозами и 1 193 944 третьи дозы были применены в качестве бустера. Кроме того, 758 719 подростков в возрасте от 12 до 17 лет получили первые дозы, а 558 311 завершили график вакцинации, а 714 583 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет были иммунизированы первыми дозами и 447 461 - вторыми дозами. План вакцинации, начатый в Боливии в конце января 2021 года с участием медицинского персонала, уже распространен на вакцинируемое население старше 5 лет, а лица старше 18 лет могут получить до третьей ревакцинирующей дозы. Четвертая доза была недавно одобрена для конкретных групп, таких как медицинский персонал, полиция, люди с основными заболеваниями или те, кому требуется выезд за границу, и должны соблюдать полный график вакцинации. Боливия по-прежнему находится в состоянии деэскалации инфекций после четвертой волны, которая имела самый критический момент в период с конца декабря по начало января, когда регистрировались исторические рекорды более 14 000 ежедневных случаев заражения. Уменьшение числа случаев привело к тому, что муниципальные власти Ла-Паса решили отменить ограничения на движение, которые действовали до сих пор, в дополнение к увеличению пропускной способности во всех видах экономической деятельности до 100%, хотя обязанность носить маску останется обязательной. ШЕФ Гб/копия