Байден сказал Си, что помощь России ставит под угрозу ее отношения с Западом

Брюссель, 24 марта Президент США Джо Байден сообщил в четверг, что неделю назад он предупредил своего китайского коллегу Си Цзиньпина, что он «значительно поставит под угрозу» свои экономические отношения с Западом, особенно с США и Европейским союзом (ЕС), если он поможет России в Украине. На пресс-конференции из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе Байден заявил, что 18 марта провел «очень прямой разговор» с Си, чтобы «дать понять» ему, каковы будут последствия помощи России в войне, которая началась на Украине 24 февраля. Президент США заверил, что «угроз не было», но показал коллеге количество американских компаний, которые покинули Россию из-за своего вмешательства в Украину. Байден сказал, что напомнил Си, как упорно Китай пытается установить прочные экономические отношения с ЕС и США, сказав ему, что он поставит эти цели в «значительную опасность», если бы она помогла России на Украине. Американские компании, покинувшие Россию, включают сеть быстрого питания McDonald's и платформы финансовых транзакций, такие как Visa, Mastercard и American Express, которые еще больше изолировали Россию. США и ЕС также ввели экономические санкции против России, которых никогда не наблюдало за ее вмешательством в дела Украины. ШЕФ llb-бпм/ссса/реклама