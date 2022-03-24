AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
четверг 24 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Банки не видят риска для автономии Banco de México, несмотря на разногласия

Newsroom Infobae

24 март 2022

Акапулько, 24 марта Мексиканская банковская ассоциация (ABM) заявила в четверг, что «не видит риска» в автономии центрального банка после споров, созданных президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, который беспрецедентно продвинул свое денежно-кредитное решение. Лидер ПРО Даниэль Беккер выразил доверие новому управляющему Банка Мексики (Банксико) Виктории Родригес Сеха, назначенной Лопесом Обрадором, перед лицом вопросов прессы в начале 85-й Банковской конвенции. «Он четко обозначил и выразил нам автономию, предоставленную ему как президентом, федеральным правительством, так и его поддержкой Управляющего совета, и мы не видим риска потерять какую-либо автономию с новым губернатором», - сказал Беккер. Первоначальная пресс-конференция Банковской конвенции, которая в этот четверг и пятницу вернулась лично в спа-центр Акапулько, была отмечена полемикой Лопеса Обрадора, который на своей утренней пресс-конференции показал, что Banxico решил увеличить процентную ставку на 0,50 пункта до 6,5%. «Решение Banco de México вчера (в среду) было принято единогласно, и мы уважаем решение Banco de México», - заявил Лопес Обрадор на своей утренней конференции в Национальном дворце, нарушив все прецеденты. Лопес Обрадор назначил четырех из пяти нынешних членов Совета управляющих, включая Родригеса Сеху, который вызвал обвинения оппозиции в отсутствии опыта в денежно-кредитной политике. По настоянию прессы лидер ПРО утверждал, что в ассоциации «он не будет комментировать вещи, в которых они не уверены». «Что мы могли бы сказать об этом, так это то, что мы очень уважительно относимся к автономии центрального банка», - сказал он. «Мы должны только добавить больше, чем сказать, что ПРО всегда была и была очень громкой в смысле важности наличия центрального банка с мандатом на стабильность цен», - заключил он. Решение Banxico, которое будет официально объявлено во второй половине дня в четверг, представляет собой седьмой подряд рост ставки и третий подряд на 50 базисных пунктов. Последний раз он поднимался 10 февраля, во время дебюта губернатора Родригеса Сехи. Рауль Мартинес-Остос, вице-президент ABM и президент Barclays, также выразил свое доверие Banxico, утверждая, что это коллегиальный орган, который зависит не только от Родригеса Сехи. «Мы увидели в первом заявлении Банка Мексики с новым губернатором четкий сигнал, который узаконивает автономию и плюрализм хунты. Тогда, без сомнения, и мы видели это с ответом рынков, это было очень хорошо воспринято рынками, и мы надеемся, что так будет продолжаться», - сказал он. ШЕФ ппк/мб/дмт (фото) (видео)

новости без цензуры