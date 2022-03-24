Банки не видят риска для автономии Banco de México, несмотря на разногласия

Акапулько, 24 марта Мексиканская банковская ассоциация (ABM) заявила в четверг, что «не видит риска» в автономии центрального банка после споров, созданных президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, который беспрецедентно продвинул свое денежно-кредитное решение. Лидер ПРО Даниэль Беккер выразил доверие новому управляющему Банка Мексики (Банксико) Виктории Родригес Сеха, назначенной Лопесом Обрадором, перед лицом вопросов прессы в начале 85-й Банковской конвенции. «Он четко обозначил и выразил нам автономию, предоставленную ему как президентом, федеральным правительством, так и его поддержкой Управляющего совета, и мы не видим риска потерять какую-либо автономию с новым губернатором», - сказал Беккер. Первоначальная пресс-конференция Банковской конвенции, которая в этот четверг и пятницу вернулась лично в спа-центр Акапулько, была отмечена полемикой Лопеса Обрадора, который на своей утренней пресс-конференции показал, что Banxico решил увеличить процентную ставку на 0,50 пункта до 6,5%. «Решение Banco de México вчера (в среду) было принято единогласно, и мы уважаем решение Banco de México», - заявил Лопес Обрадор на своей утренней конференции в Национальном дворце, нарушив все прецеденты. Лопес Обрадор назначил четырех из пяти нынешних членов Совета управляющих, включая Родригеса Сеху, который вызвал обвинения оппозиции в отсутствии опыта в денежно-кредитной политике. По настоянию прессы лидер ПРО утверждал, что в ассоциации «он не будет комментировать вещи, в которых они не уверены». «Что мы могли бы сказать об этом, так это то, что мы очень уважительно относимся к автономии центрального банка», - сказал он. «Мы должны только добавить больше, чем сказать, что ПРО всегда была и была очень громкой в смысле важности наличия центрального банка с мандатом на стабильность цен», - заключил он. Решение Banxico, которое будет официально объявлено во второй половине дня в четверг, представляет собой седьмой подряд рост ставки и третий подряд на 50 базисных пунктов. Последний раз он поднимался 10 февраля, во время дебюта губернатора Родригеса Сехи. Рауль Мартинес-Остос, вице-президент ABM и президент Barclays, также выразил свое доверие Banxico, утверждая, что это коллегиальный орган, который зависит не только от Родригеса Сехи. «Мы увидели в первом заявлении Банка Мексики с новым губернатором четкий сигнал, который узаконивает автономию и плюрализм хунты. Тогда, без сомнения, и мы видели это с ответом рынков, это было очень хорошо воспринято рынками, и мы надеемся, что так будет продолжаться», - сказал он. ШЕФ ппк/мб/дмт (фото) (видео)