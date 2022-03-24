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четверг 24 март 2022
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Россия

Новый управляющий Банка Кореи подчеркивает внешнеэкономические риски

Newsroom Infobae

24 март 2022

Сеул, 24 марта Новый управляющий Банка Кореи (BoK) Ри Чан Ен сегодня подчеркнул неопределенность, которую внешние факторы, такие как украинская война, порождают в отношении южнокорейской экономики, и заявил, что проанализирует эту ситуацию «сбалансированным образом» при формировании денежно-кредитной политики. Ри, который был выдвинут вчера канцелярией президента Мун Чжэ Ина на смену Ли Чжу Йеолю, срок полномочий которого истекает 31 марта, в настоящее время находится в Вашингтоне, где он работает директором Азиатско-Тихоокеанского департамента Международного валютного фонда (МВФ), и направил сообщение, опубликованное сегодня Банком. До вступления в должность на следующей неделе Ри должна ответить на вопросы комитета Национального собрания (парламента), хотя это считается простой формальностью, поскольку решение Палаты представителей не имеет обязательной силы. В заявлении экономист говорил о «растущей вероятности того, что распространение омикрона в Китае может замедлить его экономику в то время, когда Федеральная резервная система США ускоряет нормализацию своей денежно-кредитной политики», и отметил, что война в Украине «затрудняет прогнозирование» ее последствий для других экономики. «Столкнувшись с растущей внешней неопределенностью, растет опасение, что внутренняя инфляция и экономические риски могут возрасти. Я буду интенсивно размышлять о реализации денежно-кредитной политики, анализируя рост, инфляцию и финансовую стабильность сбалансированным образом». Ри, который также был профессором экономики Сеульского национального университета, вице-президентом Южнокорейской комиссии по финансовым услугам (FSC) или руководителем исследований в Азиатском банке развития (АБР), известен своими знаниями в области экономики или финансовых рынков. Однако его позиции по денежно-кредитной политике неизвестны, поскольку он никогда не был связан с центральным банком в то время, когда Банк Канады сталкивается с растущим инфляционным давлением. В феврале, до начала вторжения в Украину, компания увеличила прогноз инфляции на 2022 год на один пункт и на одну десятую до 3,1 процента. В то же время в январе BoK повысил процентные ставки в третий раз за шесть месяцев на четверть пункта, оставив ориентир на уровне 1,25%, который был до пандемии. ШЕФ АСБ/анг/икс

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