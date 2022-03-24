Австралия сожалеет, что Путин смог принять участие в саммите G20 в Индонезии

Сидней, Австралия, 24 марта Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в четверг выразил обеспокоенность по поводу возможного присутствия президента России Владимира Путина на предстоящем саммите G20, который состоится в Индонезии в ноябре следующего года из-за вторжения Москвы в Украину. «Идея сидеть за столом с Владимиром Путиным... заключается в том, чтобы зайти слишком далеко», - сказал Моррисон журналистам в Мельбурне, отметив, что Соединенные Штаты пришли к выводу, что Россия совершила военные преступления на Украине во время своего «насильственного» и «агрессивного» вторжения, которое нарушает «международное верховенство права». Заявление Моррисона прозвучало после того, как посол России в Джакарте Людмила Воробьева заявила накануне, что президент намерен принять участие в саммите G20 на Бали. Моррисон, который исключил бойкот саммита в случае участия Путина, подчеркнул, что Австралия также выразила обеспокоенность по поводу участия России в министерских встречах этого года, на которых будут рассматриваться вопросы, начиная от проблем стратегического Индо-Тихоокеанского региона и заканчивая ответственностью технологических гигантов в актах домогательств в социальных сетях. Подтверждая свое осуждение России, наряду со своими союзниками, Моррисон напомнил, что его правительство объявило в минувшее воскресенье о немедленном запрете на экспорт в Россию алюминиевых руд, включая глинозем и бокситы, и обязалось отправлять Украине больше оружия и гуманитарной помощи. Этот шаг против Москвы является дополнением к серии санкций против российских банков и государственных структур, а также против Путина и почти полутысячи чиновников, высокопоставленных государственных чиновников, военных и олигархов из этой страны, включая Романа Абрамовича. Австралия также направила летальную и гуманитарную помощь в Украину, а в середине месяца подала в суд на Россию с Нидерландами за сбитие рейса MH17, который в 2014 году был сбит ракетой, запущенной пророссийскими силами во время пролета над восточной Украиной, в результате чего погибли 298 человек, 38 из которых — австралийцы. Россия вторглась в Украину 24 февраля в ходе наступления с суши, моря и воздуха, которое встретило сильное сопротивление со стороны украинских сил и людей и вызвало более 6,5 миллиона внутренне перемещенных лиц и 3,5 беженцев. Москва утверждает, что нападает на Украину из-за угрозы, которую представляет ее намерение интегрироваться в НАТО, и из-за предполагаемого проникновения нацистов в правительство, в то время как Киев обвиняет российские власти в желании контролировать страну и предотвратить ее сближение с Европой и Западом.