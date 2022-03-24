По меньшей мере 28 человек погибли в результате двойного нападения «Аш-Шабаб» в центральной части Сомали

Могадишо, 24 марта По меньшей мере 28 человек были убиты, в том числе федеральный депутат Амина Мохамед, прошлой ночью в результате двойного нападения джихадистской группировки Аль-Шабаб в городе Беледуэйне в центральной части Сомали, сообщили сегодня власти Эфе. «Мы зафиксировали 28 погибших и 35 раненых в результате терактов в Беледуэйне. Большинство раненых будут доставлены в Могадишо, чтобы они могли получить медицинскую помощь», - сказал Эфе губернатор региона Хиран (столицей которого является город) Али Джайте Осман. В заявлении, собранном в местных средствах массовой информации, ответственность за эти нападения взяла на себя сомалийская джихадистская группировка «Аль-Шабаб». ШЕФ мА/пм/па/хма