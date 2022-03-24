Актер Хуан Пабло Медина рассказывает об ампутации ноги: «Я решил жить»

Мехико, 24 марта «Я решил жить, я больше боялся не проснуться, чем проснуться без ноги», - сказал американский актер мексиканского происхождения Хуан Пабло Медина национальному СМИ после нескольких месяцев спекуляций о своем здоровье и немногих выступлений в социальных сетях. «У меня будет нормальная жизнь и все», - сказал он. «Моя первая реакция была похожа на гнев», - признался 44-летний актер в интервью журналу GQ, которого 15 июля 2021 года пришлось госпитализировать за то, что он перенес тихий сердечный приступ, который позже вынудил ампутацию правой ноги. «Я хочу наслаждаться тем, что я выиграла, что должно было жить, что имеет большее значение, чем то, что я потеряла», - объяснила Медина, которая выглядит очень улыбающейся, моделируя свой протез на обложке апрельского издания в разных сценариях и которая также предположила, что это «лучший протез, это мехатроника». На протяжении всего интервью актер рассказывает, через что он пережил с того момента, как ему стало плохо, 15 июля, каково было бороться с диагнозом, какова его жизнь сегодня и даже каковы его устремления и планы на будущее. Он подчеркнул поддержку своей семьи, начиная с отца, врача, который сделал «все возможное», чтобы спасти его конечность, но прежде всего его жизнь; его подруга, актриса Паулина Давила, которая закаливала его и дала понять, что его здоровье на первом месте, а также аутсайдеры, которые пережил тот же опыт и с которым у него была возможность жить вместе. «Что мне очень помогло, так это то, как я хочу выглядеть, чем я хочу заниматься, я очень рад работать, но я хочу быть в тот момент, когда мое тело и голова говорят мне, что я готова к этому. Я хочу освоить протез, и это требует времени, больших усилий и работы, потому что я могу интерпретировать, я очень благодарен», - заключил он. ШЕФ мл/еск/лл (фото)