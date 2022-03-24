В консультациях смогут принять участие в общей сложности 92,82 миллиона мексиканцев

Мехико, 23 марта Национальный избирательный институт (НИС) Мексики единогласно объявил в среду список избирателей и номинальный список избирателей, которые будут использоваться в процессе консультаций по отмене президентского мандата, которые состоятся 10 апреля, а это будет 92 823 216 миллион граждан. На специальном заседании президент INE Лоренцо Кордова заявил, что объявление обоих документов действительными и окончательными «подтверждает, что INE гарантирует универсальность избирательного права». Он отметил, что каждый гражданин, зарегистрированный в номинальном списке и имеющий действительные полномочия, «сможет принять участие 10 апреля, чтобы свободно высказать свое мнение об отмене мандата президента республики, и что у него будет бюллетень, ожидающий его и ожидающий на голосовании. центр, который соответствует ему». Он напомнил, что общее количество граждан, зарегистрированных в номинальном списке избирателей, «именно мы сможем проголосовать 10 апреля и является основой для подсчета 40%, которые статья 35 Конституции устанавливает в процентном отношении, чтобы результаты этого мероприятия были обязательными», - сказал он. Кордова считает, что успехи, достигнутые Мексикой в области регистрации, «позволяют нам противопоставить диаметральную разницу между регистрацией избирателей, которую мы имеем сегодня, и регистрацией избирателей, которая использовалась в эпоху додемократической Мексики». Он сказал, что истории о людях, которые «голосовали не раз, людях, которые были исключены из реестра, чтобы помешать им голосовать, или умерших, которые голосовали», - это явления, которые, благодаря надежной избирательной системе, которая делает список избирателей и номинальный список своей осью, «остались в прошлом и были исключены из организации выборов в Мексике». Кроме того, он напомнил, что для облегчения участия граждан в процессе отзыва Генеральный совет INE одобрил, что полномочия, утратившие силу 1 января 2022 года, «могут быть использованы в таких процессах, как местные выборы в этом году». В среду НИС сообщил, что Комиссия по жалобам и жалобам агентства приняла превентивную меру против президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора за распространение правительственной пропаганды в запрещенный период, а также за содействие процессу консультаций по отмене мандат граждан. В последние недели Лопес Обрадор критиковал НИС, которую он обвинил в том, что она не хочет продвигать консультации с целью аннулирования мандата. Консультации, вытекающие из Федерального закона об аннулировании мандата, принятого в сентябре, вызывают споры, поскольку сам мексиканский президент продвигает его, поэтому оппозиция обвинила его в «постоянной кампании» по мобилизации своих рядов. ШЕФ смрг/копий (фото)