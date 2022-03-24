Система трещин может предотвратить катастрофический коллапс испанского вулкана

Writing Science, 24 Mar Система трещин, открывшаяся во время последней фазы извержения вулкана Кумбре Вьеха (на испанском острове Ла-Пальма), может объяснить, почему не произошло катастрофического обрушения фланга вулкана «как, возможно, ожидалось», по словам вулканолога Пабло Гонсалес. В анализе, опубликованном в журнале Science, Гонсалес считает, что подробное изучение извержения должно способствовать ответу на открытый вопрос о том, какой физический механизм вызывает гигантские катастрофические обвалы на склонах вулканов. Ответ «может быть связан с его отличительными вулканотектоническими характеристиками и, в частности, с неожиданной системой трещин, открывшейся во время последней фазы извержения», считает эксперт. С 1980-х годов был достигнут прогресс, но механизмы, которые вызывают крах сторон и обратную связь с активными магматическими системами, «остаются неуловимыми». Испанский ученый отмечает, что «как если бы это был великий триллер, это извержение Кумбре Вьеха оставило самый большой сюрприз для его последнего акта». В период с середины конца ноября, одновременно с увеличением числа землетрясений, сложный набор трещин и оползней прорвал северо-восточный фланг активного конуса, который развивался в течение двух месяцев в месте извержения. Почти одновременно краткосрочные вентиляционные отверстия открывались в направлении восток-запад вниз в двух километрах от активного конуса вершины. На следующей неделе на расстоянии от 1 до 3 километров от места основной трещины, среди других областей, появилось множество небольших вентиляционных отверстий и трещин. Эти вулкано-тектонические структурные изменения должны «критически оцениваться, чтобы определить, высвободили ли они магматические и/или гравитационные напряжения на фланге вулкана». Гонсалес считает, что «еще слишком рано предлагать полный набор интерпретаций для всех вулканотектонических наблюдений извержения Кумбре Вьеха». Однако он считает, что исследование сложных полей вулканотектонического стресса должно быть «возможным способом понять сроки, возникновение и характер этого извержения». Кроме того, вулканотектонический контроль «несомненно, будет способствовать углублению нашего понимания неуловимых магматических и тектонических обратных связей, влияющих на эруптивную активность». Для эксперта последовательность событий, которые не привели к катастрофическому коллапсу, будет «особенно показательной», поскольку она должна дать подсказки о том, как оценивать вероятность этих событий для других систем. ШЕФ чр/икона