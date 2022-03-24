121-126: «Сиксерс» обыграли скучную «Лейкерс» без Леброна

Дэвид Виллафранка Лос-Анджелес (США), 23 марта «Филадельфия 76ерс» одержали в эту среду победу с большим мастерством, чем блеском против «Лос-Анджелес Лейкерс», который, несмотря на то, что Леброн Джеймс не предложил очень достойного имиджа и ожил до конца (121-126). Джоэл Эмбиид (30 очков и 10 подборов) и Джеймс Харден (24 очка, 7 подборов и 7 передач) возглавили «Сиксерс», который не смог сойти с табло и в котором в ночь нескольких роскоши вклад Тайриза Макси (21 очко и 7 передач) и Тобиаса Харриса (20 очков и 7 подборов) был существенным Леброн Джеймс вышел из игры в последнюю минуту из-за дискомфорта в коленях у некоторых «Лейкерс», которые в сложившихся обстоятельствах боролись и соревновались более чем приемлемым образом. Большую часть вечера неожиданными эталонами «Лейкерс» в атаке были Дуайт Ховард (24 очка и 8 подборов) и Малик Монк (23 очка), в которых также выделялись Рассел Уэстбрук (24 очка, 9 подборов и 8 передач) и Кармело Энтони (20 очков и 7 подборов). «Сиксерс» все еще борются за востребованные почетные места в плей-офф Истерн, в то время как «Лейкерс» все еще придется пострадать, чтобы обеспечить себе игру на Западе. ШЕСТЕРКИ ДОМИНИРУЮТ БЕЗ ЯСНОСТИ Матч начался в медленном и тяжелом темпе, что изначально казалось полезным для некоторых «Лейкерс» на поле. Стэнли Джонсон был удивительной фигурой первых двенадцати минут с 13 очками для некоторых «Лейкерс», которые, имея 6 к 9 в тройках, воспользовались, возможно, чрезмерно уверенными в себе «Сиксерс». Джоэл Эмбиид действительно стартовал на своем обычном отличном уровне (10 очков), но именно три трехочковых Жоржа Нианга сдерживали некоторых посетителей, которые не полностью вступили в матч. Малик Монк и Кармело Энтони продлили достойную постановку «Лейкерс» во второй четверти. Но это был лишь вопрос времени, когда «Сиксерс» отреагировали. Повышая потребность в защите и с легкостью бросаясь в контратаку, «Сиксерс» перевернули счет в перерыве (52-61), полагаясь на хороший второй сет Тобиаса Харриса (9 очков). Казалось, что «Сиксерс» могут взорвать игру, как только немного наступит на акселератор. Первым заинтересовался Джеймс Харден, очень активный в третьей четверти, в которой он набрал 16 очков (включая 3 тройки) для некоторых «Сиксерс», которым удалось победить в момент 14. Тем не менее, «Лейкерс» прекрасно отреагировали на вызов. Дуайт Ховард (10 очков в той четверти) вспомнил свои лучшие годы и доминировал в области, Малик Монк (также 10 очков) принес много свежести и скорости, а Рассел Уэстбрук и Кармело Энтони завершили очень богатую обиду «Лейкерс». Таким образом, большая серия 14-4, завершившаяся корзиной на роге Венена Габриэля, позволила фиолетовым и золотым игрокам выйти в четвертую четверть без изменений (91-93). Кармело и Уэстбрук взяли на себя командование атакой Лейкерс, но Тобиасу Харрису и Деандре Джордану удалось увеличить преимущество «Сиксерс» в ожидании возвращения Эмбиида и Хардена на корт (100-107 с 7,32 на часах). Лейкерс настаивали, на этот раз со своим удивительным звездным дуэтом Монк-Говард, но 5 очков подряд от Тайриза Макси усложнили им задачу (105-114 с 3,23 слева). Только 6 очков были у местных жителей за 2 минуты и 4 очка с 32 секундами оказались за корзиной Уэстбрука после кражи Хардена. Но «Сиксерс», наконец, завершили победу со штрафных бросков против некоторых «Лейкерс», которые смогли бы заполучить Леброна для такого жесткого исхода. ШЕФ двп /га (фото)