Зеленский выступит в электронном формате в четверг перед парламентом Швеции

Копенгаген, 23 марта Президент Украины Владимир Зелинский выступит телематически в четверг перед шведским парламентом, сообщило сегодня это учреждение во время нового виртуального тура по сбору поддержки против России. Выступление президента Украины будет транслироваться в зале пленарных заседаний Риксдагена (однопалатного парламента Швеции), отведенного для особых случаев. «Для меня большая честь, что президент Украины хочет поговорить с парламентом в связи с продолжающейся войной. Парламент одобрил уникальные инициативы по поддержке Украины и продолжает поддерживать борьбу этой страны за свободу», — говорится в заявлении президента этого учреждения Андреаса Норлена. Зеленский выступил по видеосвязи с парламентами США, Великобритании, Германии, Канады, Италии и Израиля, среди прочих. В своей последней речи сегодня перед Японским домом он утверждал, что международное давление на Россию «поможет восстановить мир». Будучи членом Европейского союза (ЕС), Швеция поддержала экономические санкции против России и посылала военное оружие в Украину, вопреки своей обычной политике отказа от поставок оружия в страны, находящиеся в конфликте, а также объявила об увеличении своего оборонного бюджета. Меньшинство Социал-демократического правительства Швеции, однако, отвергло изменение отношений Социал-демократического правительства Швеции с НАТО, союзником которого оно является, но не членом которого оно является. Лидер оппозиции, консерватор Ульф Кристерссон, объявил, что подаст заявку на членство в Альянсе, если его партия победит на выборах в законодательные органы в сентябре и получит парламентское большинство в пользу. ШЕФ алк/джем/jgb