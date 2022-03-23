Зеленский просит японский парламент провести глубокие реформы ООН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал в среду в выступлении перед японским парламентом к глубоким реформам в Организации Объединенных Наций, отметив, что его власти не предотвратили российское вторжение.

«Ни Организация Объединенных Наций, ни Совет Безопасности не работали. Необходимы реформы», — заявил украинский лидер в видеоконференции перед японскими парламентариями.

«Нам нужен инструмент для преференциального обеспечения глобальной безопасности. Существующие международные организации не работают в этом направлении. Затем мы должны разработать новый инструмент, который действительно может остановить вторжения», - сказал он.

Зеленский воспользовался вмешательством, чтобы поблагодарить позицию Токио, которая отказалась от своей обычной осторожности и присоединилась к жестким санкциям, введенным западными странами против России.

«Я прошу вас продолжать вводить санкции», - сказал он, поздравив Японию с тем, что она «первая нация в Азии, которая лоббировала» Москву.

«Никто не будет чувствовать себя в безопасности, пока война не закончится и не вернется мир (...) Давайте приложим усилия для того, чтобы Россия хотела и стремилась к миру. Торговые запреты должны быть введены с Россией, чтобы остановить цунами вторжения против Украины», - добавил он.

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