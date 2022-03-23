«Со всем и с собой»: ПАН осудила AMLO в INE за нарушение запрета на выборы после инаугурации AIFA

Партия национального действия (PAN) подала жалобу в Национальный избирательный институт (INE) против президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) в связи с предполагаемым нарушением запрета на выборы во время инаугурации международного аэропорта Фелипе Анхелес (AIFA).

По словам представителя ПАН в Генеральном совете избирательного органа Виктора Уго Сондона Сааведры, перед инаугурацией аэропорта федеральный президент провел пресс-конференцию, на которой распространял правительственную пропаганду и ненадлежащее персонализированное продвижение. «Со всем и увлекся, как это было задокументировано прессой, и несмотря на обещание главы исполнительной власти этого не делать», - добавил он.

Президент Лопес Обрадор, чиновник, завербованный, объявил о дорогах, трансферах, инфраструктуре и самом строительстве аэропорта, с помощью чего намекнул на достижения своей администрации, «нарушая закон и конституцию», добавил он.

ПАН вновь заявил, что обратится к избирательному органу с просьбой об осуществлении мер предосторожности и превентивной защиты (Фото: Presidence9

Он также заявил, что на традиционной утренней конференции глава исполнительной власти незаконно продвигал различные работы, главным образом в Оахаке и Кинтана-Роо, которые близки к осуществлению или уже ведутся.

В связи со всем вышесказанным паниста повторил, что он будет просить избирательный орган принять меры предосторожности и превентивную защиту, потому что запрет государственным структурам проводить правительственную пропаганду во время закрытия выборов остается в силе в полном объеме.

«Несмотря на все вышесказанное и перед лицом столь большого количества доказательств нарушения конституции и закона, мы вновь жалуемся на главу исполнительной власти с просьбой принять меры предосторожности, а также превентивную защиту. Мы надеемся, что НСИ оперативно и благосклонно отреагирует на нашу жалобу, с тем чтобы, с одной стороны, было зафиксировано, что Acción Nacional продолжает бороться за уважение закона и что, с другой стороны, подтверждается, что президент и его правительство настаивают на неоднократном и систематическом нарушая конституцию и законы». приговорен.

Панист заявил, что на традиционной утренней конференции президент незаконно продвигал различные произведения (Фото: Presidency, AIFA/Sedena и Twitter/ @TrenMayaMX)

А когда он возглавил заседание кабинета безопасности и утреннюю пресс-конференцию в международном аэропорту Фелипе Анхелеса, президент Лопес Обрадор подтвердил, что новый аэропортовый комплекс является первоклассным достоянием нации, которое может быть достигнуто суммой завещаний.

«Он закончен, вы можете добраться до аэропорта в любой точке города (...) и он будет передан народу Мексики, потому что это работа народа, построенная рабочими и на благо нации», - сказал он.

Во время своего выступления глава исполнительной власти напомнил, что 24 апреля 2019 года он объявил о начале строительства флагманской работы своей администрации, и «21 марта правительство четвертой трансформации выполняет свое обязательство начать работу».

AMLO подчеркнул, что в муниципалитетах вокруг аэровокзального комплекса продвигается комплексная программа городского развития (Фото: Президентство)

Он также подчеркнул, что в муниципалитетах, прилегающих к аэропортовому комплексу, продвигается комплексная программа городского развития.

«Мы инвестируем. (...) Мы не строим аэропорт, как если бы мы строили остров, где все современно, но вокруг людей не хватает даже самого необходимого, это не так. Окружающим муниципалитетам уделяется внимание», — подчеркнул он.

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