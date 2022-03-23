Основатель WikiLeaks женится на бывшем адвокате в тюрьме

Австралиец Джулиан Ассанж и его невеста, южноафриканский адвокат Стелла Морис, женятся в среду в британской тюрьме строгого режима, где основатель WikiLeaks содержится с момента ареста в 2019 году в посольстве Эквадора в Лондоне.

50-летний Ассанж всеми силами пытается не быть экстрадированным в США, которые хотят судить его за публикацию сотен тысяч секретных документов, многие из которых раскрыли злоупотребления, совершенные американскими военными в Ираке и Афганистане.

На прошлой неделе Верховный суд Великобритании отказал ему в возможности обжаловать капитуляцию, за что теперь последнее слово имеет министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.

У Ассанжа и Мориса тайно было двое детей в течение почти семи лет, что австралиец жил в качестве беженца в эквадорской легации в Лондоне, где он был арестован в апреле 2019 года, когда президент Ленин Морено отозвал защиту, которую ему предоставил его предшественник Рафаэль Корреа в 2012 году.

В ноябре они объявили о помолвке и получили разрешение на брак в тюрьме Белмарш, к югу от столицы.

Согласно платформе поддержки, связь будет осуществляться сотрудником записи актов гражданского состояния, и в нем примут участие только четыре гостя и два свидетеля.

Платье невесты, молодой юрист, присоединившийся к команде защитников Ассанжа в 2011 году, было разработано легендарной 80-летней британской создательницей Вивьен Вествуд, которая долгое время поддерживала дело Ассанжа.

Австралиец будет носить килт, в кивке своим предкам.

- Выхлоп «все ресурсы» -

Гости должны уйти сразу после церемонии, но десятки сторонников планируют собраться перед тюрьмой, где Морис, который попросил пожертвования на судебные расходы вместо подарков, разрезает свадебный торт и выступит с речью.

Ассанж стал рабочей лошадкой для защитников свободы прессы, которые обвиняют Вашингтон в попытке замалчивать соответствующую информацию безопасности. Но власти США утверждают, что он не журналист, а компьютерный хакер и поставил под угрозу жизни многих информаторов, опубликовав все документы без предварительного редактирования.

Если Ассанжа признают виновным в шпионаже в США, он может быть приговорен к 175 годам лишения свободы.

Его защита, координируемая бывшим испанским судьей Бальтасаром Гарсоном, утверждала, что он может покончить жизнь самоубийством, если подвергнется воздействию тюремной системы США. И сначала ему удалось добиться того, чтобы британское правосудие доказало его правоту.

Но исполнительная власть США подала апелляцию и убедила судей, что он будет содержаться в хороших условиях, с адекватным психологическим лечением, и добился согласия на его капитуляцию.

«Мы исчерпаем все национальные и международные ресурсы, чтобы защитить тех, кто не совершал никакого преступления и кто героически и мужественно сопротивлялся преследованиям более одиннадцати лет за защиту свободы выражения мнений и доступа к информации», - сказал Гарсон, предположив, что его битва против экстрадиции Возможно, на этом не закончится.

акк/мб/бл