Видео: С голом Диего Валойеса Таллерес одержал первую победу в Кубке профессиональной лиги

С помощью нападающего Картахены Диего Валойеса Таллерес де Кордова забил свои первые три очка в домашнем матче текущего Кубка аргентинской профессиональной лиги.

На стадионе Марио Альберто Кемпеса Таллерес де Кордова обыграл Годоя Круса со счетом 2:1 на 7-й дате в зоне 1 аргентинского турнира первого дивизиона. Команда Т воспользовалась голом Игнасио Мендеса на 25 ′, и хотя визит был связан на 40-й минуте уругвайским нападающим Саломоном Родригесом, Диего Валойес появился на 77 ′, чтобы отменить действия и поставить свою команду в лидеры в закрытии матча.

25-летний боливийский нападающий не был вызван на этот раз тренером Рейнальдо Руэдой, чтобы надеть майку сборной Колумбии в последних двух квалификационных матчах Конмебола, направляющихся в Катар 2022 против Боливии и Венесуэлы, но записал свой второй гол подряд за год после того, как он выйдет из клуба Güemes в тридцатый финал Кубка Аргентины 2022 года 16 марта.

Этот гол Валойеса означал первую победу Таллереса в Кубке профессиональной лиги и позволил ему выйти из нижней части таблицы, так как он был четырнадцатым в зоне 1 с 2 очками, а теперь он двенадцатый с добавленными 5 юнитами.

Три гола за, шесть против и рекорд из четырех поражений, две ничьи и одна победа — это настоящее вступительное письмо в состав Кордовы, в котором, помимо Валойеса, играют также колумбийские футболисты Рафаэль Перес и Эмерсон Баталья.

Это было определение колумбийца для финала 2-1 в Кордове после того, как сначала намеренно установил право на ближайший пост вратаря Хуана Эспинолы после того, как получил отфильтрованный пас от партнера по команде Кристиана Оливы:

Как и две другие цели помолвки:

Игнасио Мендес (Мин. 25′), помощь делает Гектор Фертоли. Заголовок аргентинского полузащитника после получения углового центра:

Саломон Родригес (Мин. 40′), помощь Франко Негри. Головной уругвайский баран, получивший крест на левой стороне корта до частичного свистка:

Следует отметить, что Валойес был инициатором с центральным защитником Картахены Рафаэлем Пересом в схеме 4-2-3-1, предложенной тренером Хавьером Марсело Гандольфи 22 марта.

Перес начал 90-ю минуту, а Валойес покинул поле на 88-й минуте, чтобы войти в полузащитник Кристиан Лудуэнья, чтобы обеспечить результат дома.

Валойес сыграл в трех из семи дат турнира первой половины Аргентины после участия со сборной Колумбии 1 февраля против Аргентины в поражении от альбичелесте со счетом 1:0. При желаемой преемственности он надеется продолжить улучшать свои рекорды, чтобы вернуть себе уровень, который привел его к тому, что он стал лучшим иностранный футболист сезона в Аргентине, как это произошло в Профессиональной футбольной лиге 2021 года.

Сейчас Таллерес готовится к дебюту в форме в групповом этапе Кубка Конмебола Либертадорес 2022 года, и хотя его соперники известны в предстоящей жеребьевке в эту пятницу, 25 марта, у него есть семь незавершенных матчей во внутренней лиге и как минимум еще один в Кубке Аргентины 2022 года.

В воскресенье, 3 апреля, Таллерес посетит Гимназию и Эсгриму Ла-Плату на 8-й день Кубка Лиги, а также проведет свой единственный матч за Кубок Аргентины, дата которого еще не определена против «Чако навсегда».

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