Венесуэлец берет свой миграционный опыт в театр в США

НЬЮ-ЙОРК (AP) — Лучшим вдохновением может быть ты сам. Так считает венесуэльский певец и танцор Миггель Ангджело, который основывал свою новую танцевальную и театральную пьесу на собственной истории иммигранта в Соединенных Штатах.

Результатом стала «Английский с акцентом», «перформанс», созданная композитором и контртенором и исполненная вместе с 10 танцорами, которая будет исполнена 1 апреля в Вашингтоне и в ноябре в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

«Это моя история, но в то же время история универсальна. Это может быть любая история. Например, 80% танцоров (в спектакле) — иммигранты», — говорит Анджело, настоящее имя которого Мигель Анджело Пинто Мартинес.

В своем шоу 49-летний художник играет гусеницу, которая прибывает в Нью-Йорк и ставит под сомнение собственную идентичность и его возможности стать бабочкой. История рассказывает о жизни иммигрантов, которым приходится много работать, но они могут преуспеть в новой стране.

В «English with an Accent» Ангджело поет по-английски, одновременно с танцем, смешивается с остальными танцорами и, таким образом, показывает историю гусеницы и препятствия, с которыми она сталкивается на этом пути. Спектакль, представленный Вашингтонским исполнительским искусством, будет показан в испаноязычном театре GALA в столице США.

«Я занимался классическим балетом, но всегда говорю: «Почему в балете нет текста? Когда-нибудь я собираюсь сделать что-то, связанное с танцем, но я собираюсь написать это и добавлю музыку», — сказал артист.

Анджело родился в Валенсии, Венесуэла, и с детства хотел стать художником. В молодости он прошел прослушивание на съемочную площадку бродвейского мюзикла «Пиноккио», который приехал в Венесуэлу и получил главную роль. Вот где он начал петь.

Пройдя через несколько театральных трупп в Каракасе, он отправился в Германию, воспользовавшись тем фактом, что его дед был немцем. Там он получил стипендию, чтобы брать уроки пения в Кельне, а в конце 1990-х годов, находясь на отдыхе в Венесуэле, он прошел прослушивание на «Fama El Musical», с которым гастролировал более двух лет по всей Латинской Америке.

Тур закончился в Аргентине, и Anggelo оставался там четыре года, пока в 2001 году в страну не прибыл так называемый «манеж» или ограничение на снятие наличных из-за тяжелого кризиса, и не вернулся в Венесуэлу. Но его мечтой было работать в США.

В 2002 году он прибыл в эту страну по туристической визе, а затем получил визу артиста, сосредоточив свою карьеру на театре и пении, а также будучи атташе по культуре под эгидой Государственного департамента в двух турах по России. Кроме того, он выпустил два музыкальных альбома: «Где будет Матисс» (2012) и «La Casa Azul» (2015).

«English with an Accent» родился как третий музыкальный альбом Анджело и в итоге стал историей иммиграции, которую венесуэлец вместе с мексиканцем Хайме Лозано запечатлел в гибридной танцевальной и театральной пьесе. Лозано стал соавтором музыки и текстов для «перформанса», а также взял на себя музыкальное руководство.

Шоу имеет особое значение для Анджело, потому что он только что получил гражданство США.

«(«Английский с акцентом») олицетворяет мою борьбу за безопасность, счастье и чувство собственного достоинства, — говорит художник, — и я узнала, что в Соединенных Штатах я теперь могу назвать эту страну «своим домом»».