«Пока мы не встретимся снова» становится трендом Netflix и входит в десятку лучших в более чем 70 странах

Первым фильмом, снятым в Перу компанией Netflix, «Пока мы не встретимся снова», был выпущенный 18 марта на международном уровне, и все, похоже, указывает на то, что история любви между Сальвадором (Макси Иглесиас), Испанка, приехавшая в Куско для проекта создания семизвездочного отеля, и перуанская туристка Ариана (Стефани Кайо) очаровали тысячи поклонников.

Таким образом, через несколько дней после выхода фильм режиссера Бруно Асенцо вскоре вошел в список самых просматриваемых фильмов на стриминговой платформе. Сюжет, в котором Мачу-Пикчу и другие города Перу являются главной сценой, приобрел актуальность как в Перу, так и за ее пределами.

Согласно публикации в социальных сетях «Тондеро», отвечающей за производство фильма, романтическая комедия входит в пятерку лучших в мире и входит в десятку лучших в более чем 75 странах, включая Коста-Рику, Грецию, Израиль, Португалию, Румынию, Испанию и другие.

Следует отметить, что этот факт происходит в разгар споров, вызванных «Пока мы не встретимся снова» среди перуанской публики, поскольку многие начали задавать вопросы члену семьи Кайо с момента выхода трейлера, поскольку они считают, что актриса с андскими чертами лучше подошла бы для сюжет.

Они также критиковали то, что седьмое чудо света является местом для такого «клише» сюжета. Но не только это, когда фильм вышел на экраны, некоторые назвали его «скучным» и «простым». Однако это не стало препятствием для того, чтобы он стал трендом и его видели миллионы людей.

Кроме того, была большая группа пользователей Twitter, которые поздравили и польстили работу Стефани Кайо. Он даже был за фильм, так как он поставит Куско в глаза всему миру на кинематографическом уровне.

«Пока мы не встретимся снова» входит в десятку лучших в нескольких странах. (Фото: Тондеро)

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