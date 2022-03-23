Украина обвиняет Россию в уничтожении ядерной лаборатории в Чернобыле

Львов, Украина, 23 марта российские войска уничтожили лабораторию по обращению с радиоактивными отходами на Чернобыльской атомной электростанции, оккупированной в начале вторжения в Украину, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зонами отчуждения. По данным этого центра, лаборатория стоила более 6 миллионов евро, находилась в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и представляла собой комплекс, обладающий «значительными аналитическими и исследовательскими возможностями» в области обращения с радиоактивными отходами. Лаборатория была построена в 2015 году за счет средств ЕС для сотрудничества в области ядерной безопасности и, согласно заявлению, обладала уникальным в Европе оборудованием и аналитическим потенциалом. Согласно украинскому заявлению, в лаборатории находились «высокоактивные образцы и образцы радионуклидов, которые сейчас находятся в руках противника». Чернобыльская атомная электростанция после аварии 1986 года, самая важная в истории для этого вида энергии, не функционирует, но все еще требует контроля, анализа и наблюдения. Российская армия заняла электростанцию, расположенную к северу от Киева, 24 февраля и, наряду с остальными атомными электростанциями на Украине, вызывает озабоченность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поскольку работавший там персонал был задержан без возможности отдыха. Как сообщает МАГАТЭ, первая ротация персонала на бывшей Чернобыльской атомной электростанции с начала российского вторжения почти месяц назад была завершена в минувшее воскресенье, что позволило почти двухсотням техников и сотрудников службы безопасности с завода вернуться в свои дома для отдыха.