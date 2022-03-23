Индекс потребительских цен в Великобритании вырос до 6,2% в феврале, что является самым высоким показателем за 30 лет

Лондон, 23 марта Индекс потребительских цен (ИПЦ) Великобритании в феврале составил 6,2 процента по сравнению с 5,5 процента в предыдущем месяце, что является самым высоким показателем за 30 лет, сообщило Национальное статистическое управление (УНС) в среду. По словам аналитика Гранта Фицнера, главного экономиста правительственного агентства, «инфляция резко выросла в феврале, поскольку цены на широкий спектр товаров и услуг в таких разнообразных продуктах, как продукты питания, игрушки и игры». «Одежда и обувь увидели возвращение к традиционному росту цен в феврале после падений, обнаруженных в прошлом году, когда многие магазины были закрыты», - сказал он в заявлении. Этому росту также способствовало повышение цен на мебель, топливо и энергоносители. «Цены на товары, покидающие британские заводы, также существенно выросли и сейчас находятся на самом высоком уровне за последние 14 лет», - говорит Фицнер. Новый уровень инфляции известен в тот же день, когда министр экономики Великобритании Риши Сунак, как ожидается, представит свой финансовый план для Соединенного Королевства, с помощью которого он надеется решить проблему растущей стоимости жизни при одновременном устранении части дефицита, возникшего во время пандемии. 17-го числа Банк Англии повысил процентные ставки в Соединенном Королевстве с 0,5% до 0,75%, третий подряд рост, который банк предпринимает для сдерживания инфляции. Этот третий рост всего за четыре месяца был воспринят английским центральным банком как попытка компенсировать рост стоимости жизни в Соединенном Королевстве, где инфляция значительно превышает целевой показатель учреждения в 2%.