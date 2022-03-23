Трэй Янг зажигает Мэдисон-сквер-гарден с 45 очками в триумфе над «Нью-Йорк Никс»

Очковый охранник Трэй Янг зажег Мэдисон-сквер-гарден во вторник с 45 очками, чтобы направить его Атланта Хокс в выездной победе над «Нью-Йорк Никс» 117-111, в одной из четырех игр дня в НБА.

Янг добавил восемь голевых передач к своему выступлению в своем первом матче на легендарной нью-йоркской инсталляции со времен прошлогоднего плей-офф.

Стар Янг забил семь трехочковых (21 очко), в том числе один, который сыграл вничью со счетом 105 и 2:54. Затем он ассистировал сербцу Богдановичу за трехочковое лидерство и Де'Андре Хантер ударил еще один трехочковый, чтобы короновать серию 11-0 и поставил на доску 113-105 с оставшейся минутой 1:04.

Серб Богданович добавил 32 очка, что является рекордом сезона, для «Ястребов», которые занимают десятое место в Восточной конференции.

Канастеро Р.Джей Барретт набрал 28 очков и 13 подборов за «Никс», которые упали до 30-42, чтобы обеспечить свой восьмой проигрышный сезон за последние девять сезонов.

Единственный победный рекорд нью-йоркской команды был в прошлом сезоне со счетом 41-31, чтобы выиграть четвертый билет в плей-офф Восточной конференции. Затем они упали в «Хокс» в пяти играх в первом раунде.

Алек Беркс набрал 21 очко за «Никс», который играл без Джулиуса Рэндла из-за боли в сухожилии правой четырехглавой мышцы.

«Никс» выиграли со счетом 34-30 после первого сета, но «Хокс» вышли на передний план со счетом 64-58 в перерыве. Богданович набрал 15 очков, а Янг 13 во второй четверти.

— Джаннис наказывает Быков —

В Милуоки греческая звезда Джаннис Антетокунмпо финишировал с 25 очками и колоссальными 17 подборами по возвращении в действие, а чемпионы Бакс расширили свое недавнее доминирование над «Чикаго Буллз» с избиением 126-98.

Антетокунмпо пропустил поражение «Бакс» 138-119 в Миннесоте в субботу из-за боли в правом колене.

Теперь «Милуоки» играл без форварда All-Star Криса Миддлтона, который имел дело с болью в левом запястье.

«Он упал в игре «Миннесоты», и он был довольно больным и жестким, поэтому мы это проверили», - сказал тренер «Бакс» Майк Буденхольцер о Миддлтоне перед игрой.

«Мы чувствуем, что это краткосрочно, но через день или два мы увидим, как это будет», - добавил тренер.

Jrue Holiday набрал 27 очков, что является самым высоким показателем в игре, а также семью результативными передачами, поскольку «Бакс» в 15-й раз выиграли в последних 16 играх против «Буллз», включая все три матча этого сезона.

Единственная победа «Буллз» в этот период пришлась на конец регулярного сезона 2019-20 годов, когда «Бакс» отдохнули, потому что они были уверены в третьем сеяном в плей-офф Восточной конференции в то время.

Кубинско-американец Брук Лопес имел 10 очков и шесть подборов за 24 минуты для «Милуоки» после того, как сделал свой первый старт в качестве стартера с начала сезона. Кубинка сошла со скамейки запасных за последние три игры после того, как пропустила 67 игр из-за травмы спины, которая потребовала операции.

Швейцарец Никола Вучевич набрал 22 очка за «Буллз», который однажды вечером открыл тур из пяти игр после победы над «Торонто Рэпторс» со счетом 113-99. Демар ДеРозан и Зак ЛаВайн добавили по 21 очку для Чикаго.

- Результаты вторника в NBA:

Орландо и Голден Стэйт 94-90

Милуоки в Чикаго 126-98

- На кону:

Денвер vs Лос-Анджелес Клипперс

мех/кл