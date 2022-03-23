Топ-5 советов, как получить максимальную отдачу от Discord

23-03-2021 Imagen oficial de Discord POLITICA DISCORD

Discord — одно из наиболее часто используемых коммуникационных приложений в игровом мире. Это бесплатно и позволяет не только общаться в чате или общаться, но и создавать сообщества, добавлять ботов и получать от этого много пользы, когда научитесь им пользоваться.

1. Поиск серверов или создание

Первым шагом в начале работы с Discord является поиск серверов для присоединения. Каждый из них работает как отдельный IRC (протокол связи в реальном времени), у которого есть свои участники, администраторы и каналы. Кроме того, эти сообщества имеют свои собственные правила работы. Чтобы найти доступные серверы, вы можете просмотреть такие страницы, как Discord.org, Discord.me и DiscordServers.com.

Другой вариант — создать свой собственный сервер. Для этого перейдите в столбец слева, где вы можете увидеть серверы, к которым вы подключены, и нажмите знак плюс (+) и перейдите к опции Create Server.

2. Настройка параметров безопасности

Discord позволяет устанавливать различные критерии безопасности

Как и в случае с любой другой учетной записью, рекомендуется установить определенные критерии для обеспечения безопасности и конфиденциальности. Поэтому рекомендуется использовать надежный пароль и установить второй фактор аутентификации. Для этого вы должны ввести значок гайки в браузере или щелкнуть изображение профиля с мобильного телефона и перейти к опции «Моя учетная запись» или «Моя учетная запись». Оттуда также можно управлять заблокированными пользователями.

В разделе Конфиденциальность и безопасность меню настроек пользователь также может указать, кто может добавлять или писать ему напрямую.

3. Настройка каналов только для голосовой связи

Канал можно настроить так, чтобы связь была только голосом, а не для набора текста. Таким образом, пользователи будут общаться только в разговорной речи, а не с помощью текста, что может быть очень полезно, если использовать его в качестве средства общения во время игр.

Если выбран этот вариант, рядом с названием канала появится значок динамика. Следует помнить, что Discord также позволяет совершать видеозвонки, с помощью которых можно добавить эту опцию. Фактически, благодаря этой опции, которая добавляет интересный уровень виртуальному взаимодействию, она также использовалась в различных рабочих средах, а также для пользователей, которые удаленно делали радиопрограммы.

4. Использование ботов

Можно легко добавлять ботов с помощью ссылки

Платформа позволяет добавлять ботов, как, например, Telegram. Эти системы позволяют автоматизировать и, таким образом, оптимизировать многие функции в каналах. Для поиска ботов вы можете перейти на такие страницы, как Discord Bot List или Bots on Discord. После выбора нужного бота он добавляется по ссылке на сервер.

5. Показать, во что играют

Discord позволяет показывать в профиле, в какую игру играют. Для этого необходимо включить опцию Статус активности в настройках пользователя. Таким образом, система автоматически отобразит проигрываемый титул. Если это не отражается автоматически, вам нужно нажать там, где написано «добавить», и добавить название рассматриваемой игры.

Discord позволяет связать сервис с другими учетными записями

Еще один интересный момент о Discord заключается в том, что он позволяет подключать службу к другим учетным записям на Twitch, Facebook, Spotify и т. д., чтобы активировать эту опцию, вы также должны войти в настройки пользователя и перейти к опции Подключения или Подключения. Затем откроется окно, в котором пользователю будет предложено разрешить Discord доступ к данным, необходимым для работы связанных учетных записей.

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