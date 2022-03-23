В Аргентине больше случаев заболевания подвариантом Омикрона BA.2, и уровень вакцинации снизился

Personas esperan en fila para ser testeados por la enfermedad de coronavirus (COVID-19) en medio de un fuerte crecimiento de casos, fuera del Hospital Pirovano, en Buenos Aires, Argentina 4 enero, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Со второй половины февраля Омикрон был единственным вариантом коронавируса, циркулирующим в Аргентине. Больше нет людей с COVID-19 с вариантами Delta, Gamma, Alpha и Lambda. Это все Омикрон. Большинство приобрели сублинеаж BA.1. Но в новом отчете о геномном эпиднадзоре, подготовленном Институтом Anlis/Malbrán, сообщается, что они уже выявляют больше случаев заболевания пациентов с инфекцией BA.2, которая вызывает всплеск случаев COVID-19 в Европе.

Исследователи Malbrán проанализировали 23989 образцов на предмет выявления вариантов коронавируса с января прошлого года. Они изучаются путем геномного секвенирования и скрининга ОТ-ПЦР. По состоянию на март было выявлено 27 случаев заболевания вариантом Ómicron BA.2. Девять из 27 были лицами, совершившими международные поездки, и 18 случаев находятся на стадии расследования.

Случаи с историей международных поездок происходят из Бразилии, Уругвая, Доминиканской Республики, Швейцарии и Испании. Провинциями проживания пациентов являются город Буэнос-Айрес (8 случаев) и провинция Буэнос-Айрес (1 случай). Восемнадцать случаев находятся на стадии расследования: 12 из 18 проживают в Буэнос-Айресе, 5 — в провинции Буэнос-Айрес и 1 — в Санта-Фе.

Сублинаж BA.2 варианта Омикрон на 30% более передается, чем другой, преобладающий в Аргентине. (Гетти Имиджес)

Из исследований, проведенных в Дании, известно, что сублинеаж BA.2 более передается по сравнению с BA.1. Он на 30% больше передается, чем другой сублинейдж. В Соединенном Королевстве, по оценкам Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, субвариант BA.2 растет на 80% быстрее, чем BA.

Наступил осенний сезон. Медленный прогресс сублинажа BA.2 в Аргентине открывает возможность повторного увеличения числа случаев COVID-19. Кривая снижалась со второй половины января по всей стране. Исходя из бремени случаев заболевания в системе Национального министерства здравоохранения, количество подтвержденных случаев сократилось на 29% за последние 14 дней по всей стране.

Однако данные могут быть искажены, поскольку недавно были зарегистрированы случаи COVID-19 за предыдущие месяцы. «Если рассматривать случаи COVID-19 на дату появления симптомов, то в городе Буэнос-Айрес они не сокращаются: в среднем 80 случаев на 100 000 жителей. В провинции Буэнос-Айрес они выросли на несколько дней, но они будут снижаться», - сказал Infobae Хорхе Алиага, доктор физики и аналитик данных о пандемиях в Национальном университете Урлингхема.

Занятость койками в отделениях интенсивной терапии продолжала снижаться с конца января и в марте. Но в течение последней недели количество ежедневных госпитализаций увеличилось на 10%, если принять во внимание средние значения за неделю. С 9 марта число смертей в соответствии с датой загрузки данных считается в среднем менее 60 за неделю.

Еженедельные дозы начали находиться на том же уровне в марте 2022 года, что и в апреле прошлого года, когда волна была вызвана вариантом гамма/EFE/Хуана Игнасио Ронкорони

Тем временем темпы вакцинации против COVID-19 продолжают стремительно падать. Дозы доступны в вакцинациях по всей стране для завершения первичного графика, для получения третьей бустерной дозы и для четвертой дозы только для людей, получивших Sinopharm, и людей с ослабленным иммунитетом. Еженедельное применение дозы стало в марте 2022 года на уровне, аналогичном тому, который наблюдался в апреле прошлого года, когда произошла волна, вызванная гамма-вариантом. С последней недели февраля было применено только 559 889 доз вакцин. На следующей неделе он увеличился до 714 225, а на прошлой неделе было применено 640 513 доз.

План вакцинации от COVID-19 в Аргентине начался 29 декабря 2020 года. В то время планировалось вакцинировать только 24 миллиона человек, которые находились в группах наибольшего риска осложнений и основного персонала. Но с июня он был распространен на взрослых без факторов риска. В августе он был добавлен для подростков, а с октября - для девочек и мальчиков в возрасте от 3 до 11 лет.

В контексте волны Омикрона со второй половины декабря применение доз вакцины выросло на 126% за две недели. Но разворот волны с января, отсрочка подачи заявок из-за COVID-19 и восприятие низкого риска, среди прочих факторов, привели к снижению приверженности вакцинации. 77% применений являются дополнительными или бустерными дозами.

Из Аргентинской ассоциации респираторной медицины инфекционист Алехандро Чиринос прокомментировал, что «разбухание пандемии, а затем и сокращение числа случаев COVID-19 означали, что в настоящее время есть люди, которые расслабились и еще не пошли на вакцинацию. Но мы подчеркиваем, что они собираются завершить основной график или получить дополнительные или дополнительные дозы, соответствующие каждому из них».

«Вирус гриппа циркулирует, и некоторые считают, что пандемия коронавируса закончилась. Однако это неправда», - предупредила доктор Анджела Джентиле (Фото: Франко Фафасули)

По мнению доктора Анжелы Джентиле из Аргентинского общества педиатрии и Национальной комиссии по безопасности вакцин, «эффективность всех трех доз высока по сравнению с Омикроном. Но в настоящее время существуют некоторые барьеры, которые замедлили темпы вакцинации, несмотря на наличие доступных доз. Вирус гриппа циркулирует, и некоторые считают, что пандемия коронавируса закончилась. Однако это не так: коронавирус продолжает циркулировать в Аргентине. Вакцинация должна проводиться в таких местах, как парки и другие места, где находятся люди».

Инфекционист Леда Гуцци из Аргентинского общества инфекционных заболеваний считает, что «восприятие риска COVID-19 было потеряно. Но дополнительная или бустерная доза в качестве третьей дозы является ключом к предотвращению госпитализации и смерти перед лицом различных сублинегов Омикрона». Для Андреа Уболди из Национальной комиссии по иммунизации в апреле это может снова увеличить применение вакцин, потому что людям, перенесшим COVID-19 в январе, пришлось отложить повторную дозу.

Возможность применения четвертой дозы вакцин для населения в целом также обсуждается во всем мире. Соединенные Штаты, Чили, Дания, Германия, Швеция и Соединенное Королевство ограничили вторые бустерные дозы для людей с ослабленным иммунитетом. Но на этой неделе Великобритания расширила число заявок для жителей домов престарелых, людей старше 75 лет и людей с ослабленным иммунитетом старше 12 лет. Эта мера была принята после всплеска заболеваемости в этой стране с рекордным уровнем инфицирования среди людей старше 70 лет. В Южной Корее четвертая доза рекомендуется жителям и работникам домов престарелых и домов престарелых, а также людям с ослабленным иммунитетом после увеличения числа инфекций среди пожилых людей.

В Израиле четвертая доза применяется к наиболее уязвимым слоям/Архив

Израиль стал первой страной, которая ввела четвертую дозу более широко. Он начал распространять третьи дозы в июле, а с января каждый, кто является медицинским работником с ослабленным иммунитетом или старше 60 лет, может получить четвертую дозу.

В Аргентине решение о введении четвертой дозы для населения в целом еще не принято. По словам министра здравоохранения страны Карлы Виццотти, на встрече с Аргентинской сетью научной журналистики будет проведена оценка с Национальной комиссией по иммунизации, которая будет учитывать эпидемиологическую ситуацию и различные группы населения. «Это не математика», - сказал он. Он пояснил, что ситуация в Аргентине отличается от ситуации в Чили и Уругвае, поскольку эти страны применяли вакцину Sinovac, которая обеспечивала меньшую защиту, а затем применялись бустерные дозы для повышения защиты от госпитализации и смерти.

Что касается четвертой дозы, доктор Гуцци сказал сегодня Infobae, что «до сих пор нет убедительных научных доказательств пользы ее применения для населения в целом. Известно, что три дозы действительно служат для достижения защиты. Четвертая доза вызывает небольшое увеличение антител. Но не важно указывать на это среди населения в целом. Вероятно, нужны дополнительные доказательства. Доступность новых вакцин против различных вариантов коронавируса может стать идеальным сценарием. Но если этого не произойдет, возможно, вам нужно будет применить бустер, когда антитела упадут. Помните, что все динамично и все может измениться».

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