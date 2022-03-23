Трасса Сепанг возобновляется с Чемпионатом мира до 2024 года с возможностью расширения до 2026 года

Мадрид, 23 марта Малазийский автодром Сепанг и Dorna Sports, организатор чемпионата мира MotoGP, подтвердили, что международный автодром Сепанг останется в календаре чемпионата мира FIM MotoGP как минимум до 2024 года и ведут переговоры о продлении соглашения до 2026 года. Трасса Сепанг фигурирует в календаре с 1999 года и расположена на окраине малазийского мегаполиса Куала-Лумпура, имеет две длинные прямые с впечатляющими трибунами и сочетанием изгибов, которые делают его одним из символов календаря каждый сезон. Атан Шафриман Ханиф, управляющий директор международного автодрома Сепанг, был благодарен за соглашение, отметив, что «с притоком рекордных аудиторий из года в год мы с нетерпением ждем возвращения фанатов в Сепанг после двухлетнего перерыва из-за пандемии». Между тем, Кармело Эзпелета, генеральный директор Dorna Sports, сказал, что он очень рад обновлению, поскольку «Малайзия является жизненно важным рынком для MotoGP, и мне приятно участвовать в гонках в Сепанге и быть свидетелем невероятной страсти болельщиков, которые заполняют трибуны». «После того, как мы смогли вернуться в Малайзию на предсезонные тренировки, мы очень хотели снова участвовать в гонках, и мы с нетерпением ждем Гран-при Малайзии и встречи с малайзийскими болельщиками еще много сезонов», - говорит Эзпелета. ШЕФ ОО/ОГ